Großes Turnier ohne diese großen Namen? Die Stars, die die EM verpassen könnten

Raheem Sterling (England)

Raheem Sterling war allem Anschein nach zu Beginn der Saison wieder in der Nähe seiner Bestform, doch wie Englands Nationaltrainer Gareth Southgate erst letzte Woche erklärte, muss der Flügelspieler "kämpfen", um seinen Platz in der Nationalmannschaft zurückzuerobern. Trotz seiner 15 Torvorlagen für Chelsea in der Saison 2023/24 wurde er von seinem Mannschaftskameraden Cole Palmer komplett überholt. Sterling ist in den letzten Wochen sogar zur Zielscheibe der Buh-Rufe an der Stamford Bridge geworden.

Wenn man bedenkt, dass Phil Foden und Bukayo Saka bei Southgate fest eingeplant sind und dass Anthony Gordon und Jarrod Bowen in besserer Form als Sterling sind, kann man verstehen, dass der England-Coach einen der besten Spieler der EM 2020 in diesem Sommer zu Hause lassen will.