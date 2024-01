"Beschämend und respektlos!" Wie die Bayern das Abschiedsspiel einer Legende zerstörten

FC Bayern gewinnt Abschiedsspiel mit 8:0

Der FC Bayern hielt sich an diesem Abend an keine Netiquette, trat höchst motiviert auf und gewann das Spiel vor 68.000 erwartungsfrohen Zuschauern nach Toren von Müller (3), Karl-Heinz Rummenigge (3) sowie Breitner (2) mit 8:0. Cruyff gestand später, noch nie so hoch verloren zu haben.

Nach dem Spiel hagelte es Kritik am Auftreten des FC Bayern. Der damalige Ajax-Spieler Ruud Kaiser war auch Jahre danach nach sehr aufgebracht, als er über das Spiel erzählte. "Wir haben abgemacht, dass wir Johan den Ball ständig zuspielen werden, damit er dem Publikum zeigen kann, was er noch drauf hat. Aber die Bayern kamen auf das Feld wie Krieger, als ob sie ein Europapokal-Finale spielten. Es war beschämend und respektlos", sagte Kaiser, der dem FC Bayern vorwarf, Cruyff währen des gesamten Spiels in Manndeckung genommen zu haben.

Diesen Vorwurf entkräftete Kurt Niedermayer in seinen Schilderungen über den "merkwürdigen Abend" im Magazin 11 Freunde. Niedermayer war damals einer der jüngeren Spieler im Bayern-Kader. Er berichtete, dass es für ihn eine große Ehre war, beim Abschiedsspiel eines Spielers, den er bewunderte, dabei sein zu dürfen.