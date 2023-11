Der VfB Stuttgart und der 1. FC Nürnberg nutzen die Länderspielpause, um heute gegeneinander in einem Testspiel anzutreten. SPOX verrät, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Der Fokus im Fußball verlagert sich in den kommenden Tagen auf die Länderspielpause, Deutschland misst sich am Samstag mit der Türkei und am Dienstag mit Österreich. Währenddessen ruhen sich die Vereine in Deutschlands obersten Ligen keineswegs aus. Einige nutzen die Zeit sogar, um Testspiele zu veranstalten. So auch der VfB Stuttgart, der am heutigen Donnerstag, den 16. November, auf den Zweitligisten 1. FC Nürnberg trifft. Gespielt wird auf Platz 1 am VfB-Clubzentrum (Stuttgart), wo um 14 Uhr der Anpfiff ertönt.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Nürnberg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im TV und Livestream?

Die Begegnung ist nicht etwa bei Sky, DAZN, Amazon Prime oder bei anderen Anbietern zu sehen. Um die Übertragung kümmern sich nämlich die Vereine selbst. Der VfB bietet das Testspiel nämlich bei VfB-TV sowie kostenlos auf dem YouTube-Kanal der Schwaben an. Für das VfB-TV-Abo fallen monatliche Kosten in Höhe von 2,99 Euro an. Damit bekommt Ihr zusätzlich auch Zugriff auf alle VfB-Pflichtspiele nach Schlusspfiff und Highlights.

Die Nürnberger stellen die Übertragung zum Spiel bei CLUB-TV zur Verfügung.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Nürnberg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. 1. FC Nürnberg

VfB Stuttgart vs. 1. FC Nürnberg Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 16. November 2023

16. November 2023 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Platz 1 am VfB-Clubzentrum (Stuttgart)

Platz 1 am VfB-Clubzentrum (Stuttgart) Übertragung: VfB-TV & YouTube-Kanal, CLUB-TV

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayer Leverkusen 11 34:10 24 31 2. Bayern München 11 42:9 33 29 3. Stuttgart 11 29:14 15 24 4. RB Leipzig 11 28:10 18 23 5. Borussia Dortmund 11 21:17 4 21 6. Hoffenheim 11 23:20 3 19 7. Eintracht Frankfurt 11 17:11 6 18 8. Freiburg 11 14:22 -8 14 9. Borussia M'gladbach 11 23:23 0 13 10. Augsburg 11 20:23 -3 13 11. Wolfsburg 11 15:20 -5 13 12. Werder Bremen 11 18:22 -4 11 13. Heidenheim 11 17:26 -9 10 14. Bochum 11 11:25 -14 9 15. Darmstadt 98 11 14:32 -18 8 16. Mainz 05 11 11:24 -13 7 17. Köln 11 9:23 -14 6 18. Union Berlin 11 11:26 -15 6

