Deutschland bei U17 WM: Termin, Spielplan, Zeitplan, Gegner, Gruppe, Übertragung im Free-TV und Livestream

Deutschland ist bei der U17-Weltmeisterschaft 2023 in Indonesien dabei. Alle Informationen zu den WM-Spielen der deutschen U17 erhaltet Ihr hier.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft greift bei der U17-Weltmeisterschaft 2023 in Indonesien (10. November bis 2. Dezember) nach dem nächsten Titel. Im Mai und Juni diesen Jahres überraschte die Mannschaft von Trainer Christian Wück bei der WM in Ungarn und holte den Titel - den ersten EM-Titel für eine deutsche U17 seit 2009. In einem dramatischen Finale wurde Frankreich mit 5:4 im Elfmeterschießen besiegt.

Der Favoritenkreis bei dem WM-Turnier 2023 ist groß. Die Kräfteverhältnisse in der U17 sind anders als bei den Senioren, Nigeria ist Rekordweltmeister. Deutschland holte die U17-Weltmeisterschaft noch nie. Bei der EM 2023 bewies die Mannschaft aber, dass sie sich im Verlauf eines Turniers steigern kann.

Die bekanntesten Spieler im Team der deutschen U17 sind Assan Ouedraogo (Schalke 04), Noah Darvich (FC Barcelona) und Ausnahmetalent Paris Brunner. Er war nach einer Suspendierung von Borussia Dortmund rechtzeitig begnadigt worden.

© getty Im Juni gewann Deutschland die U17-Europameisterschaft.

Deutschland bei U17 WM: Termin, Spielplan, Zeitplan, Gegner, Gruppe

Deutschland wurde bei der U17-WM 2023 in die Vorrundengruppe F gelost. In dieser spielen wie in den weiteren fünf Gruppen vier Mannschaften um den Einzug ins Achtelfinale. Diese erreichen alle Gruppenersten und -zweiten sowie die vier besten Gruppendritten.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist mit einem souveränen Erfolg gegen den wohl härtesten Gruppengegner Mexiko in die WM gestartet. Beim Duell Europameister gegen CONCACAF-Champion setzte sich Deutschland in Bandung mit 3:1 (2:0) durch.

Die weiteren Gruppengegner sind Venezuela und Neuseeland. Am Mittwoch, 15 November, trifft Deutschland in Bandung auf Neuseeland (13 Uhr), ehe es am Samstag, 18. November, gegen Venezuela (10 Uhr) in Jakarta vermutlich um den Gruppensieg geht.

Die K.o.-Phase der U17-WM 2023 beginnt am 20. November. Das Finale findet am 2. Dezember statt.

Der Spielplan der Gruppe F im Überblick

Datum Zeit Spiel Ort Ergebnis 12. November 10 Uhr Venezuela - Neuseeland Bandung (Indonesien) 3:0 12. November 13 Uhr Mexiko - Deutschland Bandung (Indonesien) 1:3 15. November 10 Uhr Mexiko - Venezuela Bandung (Indonesien) 15. November 13 Uhr Deutschland - Neuseeland Bandung (Indonesien) 18. November 10 Uhr Neuseeland - Mexiko Bandung (Indonesien) 18. November 10 Uhr Deutschland - Venezuela Jakarta (Indonesien)

Deutschland bei U17 WM: Übertragung im Free-TV und Livestream

Die WM-Spiele der deutschen U17 werden nicht live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte für die WM-Spiele mit deutscher Beteiligung sicherte sich Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partien kostenlos auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie auf dem kostenpflichtigen Sender Sky Sport News.

Alle Spiele der U17-WM könnt Ihr übrigens kostenlos im Livestream auf plus-fifa.com verfolgen.

© getty Noah Darvich ist der Kapitän der deutschen U17 bei der WM.

U17-Weltmeisterschaft 2023: Alle Infos zum Turnier