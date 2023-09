Die Türkei bekommt es heute am 5. Spieltag der EM-Qualifikation mit Armenien zu tun. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Spiel in der Gruppe D live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

In der EM-Qualifikation trifft am heutigen Freitag, den 8. September, die Türkei auf Armenien und damit der Tabellenerste auf den Tabellenzweiten der Gruppe D. Die Begegnung wird um 20.45 Uhr im Yeni Eskisehir Stadyumu angepfiffen.

Neun Zähler hat die türkische Nationalmannschaft von Trainer Stefan Kuntz in der Gruppe D bislang sammeln können. Die Türkei befindet sich damit auf bestem Wege, sich für die EM im kommenden Jahr zu qualifizieren. Armenien liegt den heutigen Gastgebern jedoch im Nacken, mit einem Erfolg über die Türkei, würden die Armenier in der Tabelle an der Türkei vorbeiziehen. Die Truppe von Oleksandr Petrakov hat zudem ein Spiel weniger auf dem Konto.

Die beiden Nationen trafen schon am 1. Spieltag der EM-Qualifikation aufeinander. Die Partie im vergangenen März entschied die Türkei knapp mit 2:1 für sich. Kerem Aktürkoglu brachte sein Team mit seinem Treffer in der zweiten Hälfte auf die Siegerstraße. Gelingt der Türkei heute vor heimischen Publikum erneut der Sieg?

Türkei vs. Armenien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spiel: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Spieltag: 5. Spieltag

5. Spieltag Partie: Türkei vs. Armenien

Türkei vs. Armenien Datum: 8. September

8. September Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Yeni Eskisehir Stadyumu, Eskisehir (Türkei)

Yeni Eskisehir Stadyumu, Eskisehir (Türkei) Übertragung im TV: DAZN 2

Übertragung im Livestream: DAZN , OneFootball

, Übertragung im Liveticker: SPOX

© getty Siegt das Team von Stefan Kuntz heute gegen Armenien?

Türkei vs. Armenien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV und Livestream

DAZN überträgt das Spiel zwischen der Türkei und Armenien am heutigen Abend exklusiv im Pay-TV. Ab 20.45 Uhr seht Ihr das EM-Qualifikationsduell live und in voller Länge auf DAZN 2.

DAZN bietet Euch zudem die Option, die Begegnung in der Gruppe D im Livestream in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser zu verfolgen. Auf OneFootball könnt Ihr das heutige Spiele ebenfalls live und vollumfänglich im Livestream sehen. OneFootball bietet die Partie als Einzelstream an.

Mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World bietet Euch DAZN dabei die Wahl zwischen drei Abo-Modellen. Der Streamingdienst überträgt neben der EM-Quali auch die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die NFL, die NBA, Tennis, MMA, Boxen und noch vieles mehr.

© getty Die Türkei trifft im Rahmen der EM-Qualifikation am Abend auf Armenien.

Türkei vs. Armenien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

Ihr könnt das Duell zwischen der Türkei und Armenien heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir begleitet die Partie für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

