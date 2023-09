Kroatien vs. Lettland heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der EM-Qualifikationsgruppe D kommt es am heutigen Tag zum Aufeinandertreffen zwischen Kroatien und Lettland. Wo Ihr das EM-Qualifikationsspiel live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Länderspiels, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Kroatien empfängt am heutigen Freitag, den 8. September, die Nationalmannschaft aus Lettland zum Duell. Das EM-Qualifikationsspiel beginnt am Abend um 20.45 Uhr. Als Austragungsort der Partie dient das Stadion HNK Rijeka.

Kroatien ist vor dem 5. Spieltag der EM-Qualifikation weiterhin ungeschlagen. Wegen des Nations-League-Finals hat die Mannschaft von Zlatko Dalic in der Gruppe D bislang auch nur zwei Spiele absolviert. Beim 2:0-Sieg gegen die Türkei gab sich Kroatien keine Blöße, gegen Wales mussten sich Luka Modric und Co. jedoch mit einem Unentschieden begnügen.

Lettland steht dagegen nach drei absolvierten Spielen in der Gruppe D noch ohne Punkte da. In der Tabelle liegt Lettland damit aktuell auf dem letzten Platz und mit Kroatien wartet auf die heutigen Gäste ein gut eingespieltes, kämpferisch starkes Team.

Kroatien vs. Lettland heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV und Livestream

Im TV läuft die Begegnung zwischen Kroatien und Lettland am heutigen Abend nicht live und in voller Länge. DAZN zeigt das EM-Qualifikationsspiel jedoch im Livestream ab 20.45 Uhr. Den Livestream von DAZN könnt Ihr mit Eurem Laptop im Browser oder in der DAZN-App sehen.

Der TV-Sender und Streamingdienst bietet mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World gleich drei Abo-Pakete an. DAZN zeigt neben der EM-Qualifikation auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, die NBA, Tennis, MMA, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

Für die Übertragung des heutigen Spiels zeigt sich zudem OneFootball zuständig. OneFootball bietet Euch die Option, die Partie als Einzelstream, ganz ohne Abo zu verfolgen.

Kroatien vs. Lettland heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Kroatien vs. Lettland heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

Die Begegnung zwischen Kroatien und Lettland könnt Ihr am heutigen Abend bei SPOX im Liveticker erleben. Wir halten Euch über alle Geschehnisse auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

EM-Qualifikation: Die Gruppe D im Überblick