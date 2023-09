Am 5. Spieltag der EM-Qualifikation trifft Georgien auf Spanien. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das EM-Qualifikationsspiel am heutigen Tag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Freitag, den 8. September, begegnen sich Georgien und Spanien am 5. Spieltag der EM-Qualifikation. Das Duell startet um 18.00 Uhr deutscher Zeit in der Boris-Paichadze-Arena im georgischen Tiflis.

GEORGIEN - SPANIEN AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Das spanische Team von Nationaltrainer Luis de la Fuente geht heute als Favorit in das Duell gegen Georgien. In der Tabelle liegen die Georgier jedoch mit vier Zählern einen Punkt vor den Spaniern. Spanien hat in der EM-Qualifikation bislang erst zwei Spiele absolviert. Gegen Norwegen holte die spanische Nationalmannschaft einen ungefährdeten 3:0-Sieg, ehe die Spanier gegen Schottland mit 0:2 etwas überraschend den Kürzeren zogen.

Auch Georgien verlor seine Partie gegen Schottland mit 0:2. Zuvor holten die heutigen Gastgeber gegen Norwegen ein Unentschieden und einen 2:1-Erfolg gegen Zypern. Wie schlägt sich das Team von Willy Sagnol gegen Spanien?

Georgien vs. Spanien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spiel: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Spieltag: 5. Spieltag

5. Spieltag Duell: Georgien vs. Spanien

Georgien vs. Spanien Datum: 8. September

8. September Anpfiff: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielort: Boris-Paichadze-Arena, Tiflis (Georgien)

Boris-Paichadze-Arena, Tiflis (Georgien) Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN , OneFootball

, Liveticker: SPOX

© getty Die spanische Nationalmannschaft trifft heute auf Georgien.

Georgien vs. Spanien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV und Livestream

DAZN überträgt das EM-Qualifikationsspiel zwischen Georgien und Spanien am heutigen Freitag exklusiv im TV. Im Pay-TV seht Ihr die Begegnung live und in voller Länge auf DAZN 1 ab 17.50 Uhr. Tobi Fischbeck ist für DAZN als Kommentator im Einsatz.

DAZN überträgt das heutige Duell zudem im Livestream. Den Livestream des Senders findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser. Auf OneFootball könnt Ihr alternativ die Partie zwischen Georgien und Spanien im Einzelstream sehen.

Die drei Abo-Varianten, die DAZN anbietet, heißen DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. DAZN überträgt neben der EM-Qualifikation, auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die Champions League, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen und noch vieles mehr.

Georgien vs. Spanien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

SPOX verfolgt die Partie zwischen Georgien und Spanien für Euch im Liveticker. Bei und verpasst Ihr keine Sekunde des Qualifikationsspiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

EM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe A