EA Sports FC 24, der Nachfolger der weltbekannten FIFA-Videospielreihe, bietet zum ersten Mal die Möglichkeit an, im Ultimate-Team-Modus auch Frauen in die Mannschaften zu integrieren. Wie das geht, erklärt SPOX.

Eine neue Videospiel-Ära beginnt: In wenigen Wochen, am 29. September, wird die Fußballsimulation EA Sports FC 24 auf den Markt gebracht. Es ist die erste Ausgabe der neuen Spielreihe EA Sports FC, die nach Ende der Kooperation mit dem Weltverband die FIFA-Spiele ersetzen soll.

Zocker aus aller Welt müssen sich auf unzählige Neuerungen gefasst machen, doch viele Features bleiben auch aus der FIFA-Ära erhalten. So hält Hersteller Electronic Arts weiterhin am etablierten Ultimate-Team-Modus fest, womit Spieler mit selbstgebauten Mannschaften online gegen andere Spieler antreten können.

Doch auch der beliebte Ultimate-Team-Modus bekommt dieses Jahr einen neuen Anstrich. Zum ersten Mal lassen sich nämlich auch Frauen in die Teams einbauen.

© EA

EA Sports FC 24: Wie kann ich Frauen bei Ultimate Team beim Nachfolger von FIFA einbauen?

Dass auch mit Frauenfußballerinnen bei EA Sports FC/FIFA gespielt werden kann, ist erstmal nichts Neues, die Integration von Spielerinnen wie Alexandra Popp, Sam Kerr und Co. in Ultimate Teams jedoch schon. Zum ersten Mal können auch Frauen in Packs gezogen, in Squad Building Challenges verwendet werden und auch für Evolutions relevant sein.

Davon betroffen sind die Spielerinnen aus fünf internationalen Top-Ligen (Women's Super League, England; D1 Arkema, Frankreich; Frauen-Bundesliga, Deutschland; Liga F, Spanien; National Women's Soccer League, USA) sowie der Women's Champions League. Alexandra Popp und Robert Lewandowski können dadurch im selben Team auf Torejagd gehen. Darüber hinaus wird es auch zum ersten Mal weibliche Ikonen und Legenden geben.

Was die Gesamtwertungen betrifft, sollen ebenfalls keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern gemacht werden. So haben beispielsweise Sam Kerr und Alexia Putellas jeweils ein Rating von 91 - und dadurch eine bessere Bewertung als jeder Spieler des Männerteams des FC Bayern München.

Das Chemie-System wird ebenfalls auf die Frauen ausgeweitet, und das geschlechterübergreifend. Spielerinnen und Spieler mit selber Nation und dem selben Team (bsp. Spielerinnen und Spieler der Frauen- und Männermannschaft des FC Chelsea) lassen sich linken. Dies hört erst bei den Ligen auf: Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg und Kingsley Coman vom FC Bayern München hat keine Verbesserung der Teamchemie zur Folge.

EA Sports FC 24: Die Eckdaten zum Spiel

Name: EA Sports FC 24

EA Sports FC 24 Release-Datum: 29.09.2023

29.09.2023 Release-Datum mit Early Access: 22.09.2023

22.09.2023 Preis: Zwischen 69,99 Euro und 109,99 Euro

Zwischen 69,99 Euro und 109,99 Euro Änderungen: Crossplay, Frauen in UT, Clubs

Crossplay, Frauen in UT, Clubs Cover-Star: Erling Haaland

EA Sports FC 24: Die Preise im Überblick