Am 29. September gelangt die Fußball-Simulation EA Sports FC 24 in den freien Handel. Beim Nachfolger von FIFA kehrt der von den Fans geliebte Spielmodus Ultimate Team zurück. Doch sind in dem Spielmodus neuerdings Frauen / Spielerinnen erlaubt? SPOX klärt auf.

Ende September hat das Warten auf den Nachfolger von FIFA ein Ende. Mit EA Sports FC 24 wird die beliebte Fußball-Simulation fortgesetzt. Electronic Arts bringt das Videospiel in Zukunft in Eigenregie auf den Markt, EA arbeitet nämlich nicht mehr mit dem Weltverband FIFA zusammen. Erfreulich jedoch für die zahlreichen Fans: Den Spielmodus Ultimate Team wird es auch bei EA Sports FC 24 geben.

SPOX beantwortet Euch die Frage, ob Spielerinnen bei Ultimate Team verfügbar sind.

EA Sports FC 24, Ultimate Team: Sind Frauen / Spielerinnen beim Nachfolger von FIFA erlaubt?

Wenige Wochen vor dem Release von EA Sports FC 24 herrscht Klarheit: Frauen werden beim Nachfolger von FIFA in Ultimate Team spielbar sein. Das gab der Videospielhersteller EA Mitte Juli bekannt. Spielerinnen wie Alexandra Popp oder Marta werden somit künftig in Ultimate Team verfügbar sein.

Electronic Arts baut damit seinen beliebtesten Spielmodus weitreichend aus. Profispielerinnen aus fünf internationalen Spitzenligen werden bei Ultimate Team dabei sein. Zu den Ligen gehört neben der Frauen-Bundesliga auch die Women's Super League aus England, die D1 Arkema aus Frankreich, die spanische Liga F sowie die US-Liga National Women's Soccer League. Zudem integriert EA ausgewählte Vereine aus der Women's Champions League.

© getty Frauen sind künftig bei Ultimate Team spielbar.

Die Integration des Frauenfußballs in Ultimate Team gleicht einer Revolution innerhalb der Spielereihe. Die Spielerinnen sollen nahtlos in den Spielmodus eingefügt werden. Die Gesamtstärke der Frauen und Männer gleicht sich dabei an, geschlechterübergreifende Teams werden somit fortan möglich sein.

Denn auch mit der Einführung des Frauenfußballs ändert sich in Sachen Team-Chemie bei Ultimate-Team wenig. Spielerinnen und Spieler aus der selben Nation oder dem selben Team linken miteinander. Bei den Ligen wird jedoch zwischen Frauen und Männern unterschieden. So bildet Alexandra Popp beispielsweise eine Chemie zu Lina Magull auf, die ebenfalls in der Frauen-Bundesliga spielt. Zu Harry Kane, der beim FC Bayern München unter Vertrag steht, linkt die Stürmerin vom VfL Wolfsburg hingegen nicht.

EA Sports FC 24, Ultimate Team: Sind Frauen / Spielerinnen beim Nachfolger von FIFA erlaubt? - Die Ligen im Überblick

Frauen-Bundesliga , Deutschland

, Deutschland Women's Super League , England

, England D1 Arkema , Frankreich

, Frankreich Liga F , Spanien

, Spanien National Women's Soccer League , USA

, USA Women's Champions League

EA Sports FC 24: Die Infos im Überblick