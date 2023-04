FC Barcelona vs. Real Madrid, Übertragung: Clasico in der Copa del Rey heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute empfängt der FC Barcelona in der Copa del Rey Real Madrid zum Halbfinal-Rückspiel. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Es ist wieder Zeit für einen Clásico! Am heutigen Mittwoch, 5. April, treffen der FC Barcelona und Real Madrid in der Copa del Rey aufeinander. Das Halbfinal-Rückspiel wird um 21 Uhr im Camp Nou in Barcelona angepfiffen. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel vor fünf Wochen geht der FC Barcelona als Favorit auf den Finaleinzug in die Partie. Aber Spiele zwischen den beiden spanischen Spitzenklubs haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze.

Das letzte Duell der beiden ewigen Kontrahenten liegt sogar erst einige Tage zurück. Am 19. März gewann der FC Barcelona in der spanischen Meisterschaft durch ein Tor von Franck Kessié in der Nachspielzeit mit 2:1 und machte damit den nächsten großen Schritt zur Meisterschaft. In der Tabelle liegt das Team von Trainer Xavi nach dem 27. Spieltag bereits zwölf Punkte vor Real. Am vergangenen Wochenende feierten der FC Barcelona und Real Madrid in der Liga klare Siege: Barcelona gewann mit 4:0 in Elche, Real Madrid gar mit 6:0 gegen Valladolid.

FC Barcelona vs. Real Madrid, Übertragung: Clasico in der Copa del Rey heute live im TV und Livestream

Eine Liveübertragung des Clásico im deutschen Free-TV gibt es heute nicht. Trotzdem habt Ihr viele Möglichkeiten, heute FC Barcelona vs. Real Madrid live zu verfolgen - wenn auch kostenpflichtig.

Beginnen wir mit sportdigital.de. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel ab 20.45 Uhr im TV und im Livestream. Dafür gibt es drei Abo-Modelle: Tagespass für 2,99 Euro, Monatspass für 4,99 Euro und Jahrespass für 44,99 Euro.

Durch eine Kooperation läuft das komplette Programm von Sportdigital auch bei DAZN, weshalb Kunden des "Netflix des Sports" das Spiel ohne zusätzliche Kosten live sehen können. Um DAZN empfangen zu können benötigt ihr ein ein Abonnement, das in Form von drei verschiedenen Paketen angeboten wird. Diese unterscheiden sich nicht nur in Sachen Preis, sondern auch in Bezug auf die Vielfalt der Livestreams, auf die man mit dem jeweiligen Paket Zugriff bekommt.

Weitere Optionen stellen heute OneFootball (2,49 Euro als Pay-Per-View-Angebot) und Bild+ (Monatsabo für 1,99 Euro) Sport Bild und Sport1 Extra dar.

FC Barcelona vs. Real Madrid, Übertragung: Clásico in der Copa del Rey heute im Liveticker

Wer sich das Spiel heute nicht live im TV oder im Livestream ansehen kann, dem empfehlen wir den Liveticker von SPOX. Auch ohne die Bilder zu sehen, erfahrt Ihr dort alles zum Clásico.

Hier wird der Liveticker zu FC Barcelona vs. Real Madrid vor dem Spiel angeboten.

© getty Marc-Andre Ter Stegen gewann mit dem FC Barcelona die letzten zwei Spiele gegen Real Madrid.

FC Barcelona vs. Real Madrid, Übertragung: Clásico in der Copa del Rey heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Barcelona vs. Real Madrid

FC Barcelona vs. Real Madrid Wettbewerb: Copa del Rey

Copa del Rey Spielrunde: Halbfinale (Rückspiel)

Halbfinale (Rückspiel) Datum: 5. April 2023

5. April 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Camp Nou, Barcelona

Camp Nou, Barcelona Übertragung: DAZN, sportdigital.de, OneFootball, Bild+, Sport Bild, Sport1 Extra

Liveticker: SPOX

FC Barcelona vs. Real Madrid: Die vergangenen fünf Pflichtspiele