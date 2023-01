Der FC Bayern München empfängt heute Red Bull Salzburg zu einem Testspiel. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Testspiel, FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg: Datum, Anstoß, Infos

Rekordmeister FC Bayern München bestreitet am heutigen Freitag, 13. Januar, sein einziges Testspiel vor Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison 2022/23. Am Bayern Campus trifft der Tabellenführer auf den österreichischen Meister Red Bull Salzburg. Angepfiffen wird das Spiel um 18 Uhr.

Einen Tag nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Doha will Trainer Julian Nagelsmann seiner verletzungsgeplagten Mannschaft den Feinschliff vor dem Bundesligaspiele gegen RB Leipzig am kommenden Freitag verpassen. Das Spiel gegen den Topklub aus Österreich sollte Aufschlüsse darüber geben, wie die Startelf gegen Leipzig aussehen könnte.

FC Bayern München: Die ersten Spiele des FCB im Jahr 2023

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner 13. Januar 18.00 Uhr Testspiel RB Salzburg 20. Januar 20.30 Uhr Bundesliga RB Leipzig (A) 24. Januar 20.30 Uhr Bundesliga 1. FC Köln (H) 28. Januar 18.30 Uhr Bundesliga Eintracht Frankfurt (H)

FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Vom Testspiel FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg gibt es heute keine Liveübertragung im Free-TV. Auch auf DAZN oder Sky kann das Spiel nicht live verfolgt werden.

Live gezeigt wird die Partie dagegen auf FC Bayern.tv live, dem kostenpflichtigen linearen Fernsehsender des FC Bayern. Der Rekordmeister macht das Spiel aber allen Fußballfans im Livestream bei FCBayern.com und in der FC-Bayern-App kostenlos zugänglich.

FC Bayern München vs. Red Bull Salzburg, Übertragung: Testspiel heute im Liveticker

Kostenlos tickert SPOX das interessante Testspiel für Euch live mit. Bei uns erfahrt Ihr dank zeitnaher Aktualisierungen alles zum Spiel.

Hier geht es zum Liveticker des Testspiels zwischen dem FC Bayern München und Red Bull Salzburg.

