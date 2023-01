Eintracht Frankfurt bestreitet am heutigen Freitag ein Testspiel gegen den polnischen Klub Lech Posen. Gibt es dazu eine Übertragung? SPOX verrät, ob und wo die Begegnung live im TV und Livestream gezeigt wird.

Rund eine Woche noch, dann fällt für Eintracht Frankfurt der Startschuss in das Pflichtspieljahr 2023. Nach der etwas mehr als zweimonatigen Pause rollt in der Bundesliga demnächst wieder der Ball, die Hessen treten dabei am 21. Januar vor heimischer Kulisse im Deutsche Bank Park gegen den Tabellenletzten FC Schalke 04 an.

Bevor es damit so weit ist, absolviert die SGE noch ein Testspiel. Kontrahent ist dabei der polnische Klub Lech Posen, das Duell ist für den heutigen Freitag, den 13. Januar angesetzt, los geht es in Dubai schon um 10 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Vor Ort ist es dann 13 Uhr.

Das Aufeinandertreffen findet aus organisatorischen Gründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

© getty Eintracht Frankfurt testet vor dem Bundesliga-Restart noch einmal.

Eintracht Frankfurt vs. Lech Posen, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Gibt es dementsprechend also auch keine Übertragung des Testspiels im TV und Livestream? Doch, gibt es. Zuschauer sind nicht vor Ort, dafür bietet einerseits die Eintracht selbst einen Livestream an, um die Begegnung live mitzuerleben. Dieser ist über EintrachtTV abrufbar, zuvor bedarf es dort einer Registrierung.

Neben dieser Möglichkeit besteht auch noch die Chance, Frankfurt gegen Posen im Pay-TV zu verfolgen. Sky Sport News zeigt das Freundschaftsspiel ebenfalls live und in voller Länge. Wer per Livestream mit von der Partie sein möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement für die Plattformen Sky Go oder WOW.

Die Bundesliga live erleben: Jetzt WOW streamen.

Bei Sky gibt es übrigens auch die Bundesliga immer samstags komplett live zu sehen. Freitags und sonntags laufen die Partien der höchsten deutschen Spielklasse stets bei dem Streamingdienst DAZN.

Eintracht Frankfurt vs. Lech Posen, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: Eintracht Frankfurt - Lech Posen

Eintracht Frankfurt - Lech Posen Rahmen: Testspiel

Testspiel Datum: 13. Januar 2023

13. Januar 2023 Anstoß: 10.00 Uhr

10.00 Uhr Ort: Dubai

Dubai TV: Sky Sport News

Livestream: EintrachtTV, Sky Sport News

Kostic, Haller, Detari & Co.: Die Top-11 der besten Eintracht-Verkäufe © imago images 1/13 Eintracht Frankfurt konnte einen weiteren Topverkauf klar machen: Filip Kostic wechselt zu Juventus Turin. Diese Topelf rund um Kostic brachte der SGE am meisten Transfererlöse ein. © getty 2/13 TW - KEVIN TRAPP (9,5 Millionen Euro): Der teuerste Torwart, den die Eintracht je verkauft hat, ist auch ihre aktuelle Nummer Eins. Für 9,5 Millionen wechselte er 2015 zu PSG, ehe der Nationaltorhüter 2018 zunächst per Leihe zurückkehrte. © getty 3/13 IV - CARLOS SALCEDO (8,8 Millionen Euro): Der mexikanische Innenverteidiger kam zunächst per Leihe, wurde nach einem Jahr fest verpflichtet. Lange blieb er nicht - bereits ein halbes Jahr nach dem Kauf wechselte er zurück nach Mexiko zu Tigres UANL. © getty 4/13 IV - CARLOS ZAMBRANO (3,5 Millionen Euro): Der gefürchtete Zweikämpfer aus Peru kam vom FC St. Pauli zur Eintracht und wechselte nach vier Jahren für eine Summe von 3,5 Millionen Euro zu Rubin Kazan. Heute spielt er in Argentinien für die Boca Juniors. © getty 5/13 IV - BASTIAN OCZIPKA (4,5 Millionen Euro): Kurz vor dem Beginn von Frankfurts Hochphase 2017 wechselte Oczipka für 4,5 Millionen Euro zum FC Schalke 04, dort spielte er zwar Champions League, doch stieg dann ab. Heute spielt er bei Arminia Bielefeld. © getty 6/13 RM - MARIUS WOLF (5 Millionen Euro): Die Eintracht schnappte sich den vielseitigen Mittelfeldspieler aus der Reserve von Hannover 96 und gewann mit ihm den DFB-Pokal. Daraufhin wechselte er für fünf Millionen Euro zum BVB. Dort spielt er immer noch. © imago images 7/13 ZM - LAJOS DETARI (8,7 Millionen Euro): Der Ungar kam von Budapest Honved zur Eintracht und verzauberte die Massen, sodass er 1988 schon nach einem Jahr für 8,7 Millionen Euro zu Olympiakos Piräus wechselte. Er beendete 2001 seine Karriere. © getty 8/13 DM - OMAR MASCARELL (4 Millionen Euro): Von Real Madrid zu Real Madrid - die Königlichen zogen eine Rückkaufklausel und holten Mascarell für vier Millionen Euro zurück, um ihn direkt an den FC Schalke 04 für zehn Millionen Euro weiterzuverkaufen. © getty 9/13 LM - FILIP KOSTIC (17 Millionen Euro): Der neuste Verkauf der Eintracht ist Filip Kostic. Für kolportierte 17 Millionen Euro soll er zu Juventus Turin wechseln. Er gewann mit der SGE die Europa League und den Player of the Season im EL-Turnier. © getty 10/13 RS - SEBASTIAN HALLER (50 Millionen Euro): Der zweitteuerste Verkauf der Eintracht-Geschichte wechselte im Rekordsommer von 2019 zu West Ham. Nach einer Zwischenstation bei Ajax ging er zum BVB, muss aber nach seiner schweren Erkrankung lange pausieren. © getty 11/13 LS - ANDRE SILVA (23 Millionen Euro): Der Rekordtorschütze der Eintracht wechselte 2021 für 23 Millionen Euro zu RB Leipzig. Dort spielte er zunächst eine enttäuschende Saison. Er traf nur elf statt wie bei der Eintracht 28 Mal ins Tor. © getty 12/13 MS - LUKA JOVIC (63 Millionen Euro): Die Sturmspitze bildet der Toptransfer der SGE. Real Madrid sicherte sich seine Dienste für eine stolze Summe von 63 Millionen Euro. Dort flopte er, wechselte 2022 trotz laufenden Vertrags ablösefrei zum AC Florenz. © getty 13/13 Bank - ANTE REBIC (6,7 Millionen Euro): Das Kämpferherz der Büffelherde fehlt in der Topelf - auch weil er in einem Tausch-Deal mit Andre Silva zum AC Mailand wechselte. In der Topelf bekommt er deshalb den Ehrenplatz als Einwechselspieler.

Eintracht Frankfurt: Testspiele und nächste Termine

Der Europa-League-Sieger hat bereits drei Tage nach dem bis heute letzten Bundesliga-Spiel im November schon sein erstes Testspiel bestritten, gegen die Urawa Reds gab es dabei eine 2:4-Niederlage. Eine Pleite setzte es wiederum nur drei Tage später auch gegen Gamba Osaka, das 2:1 gewann. In der ersten Dezember-Hälfte folgten dann SGE-Siege gegen den SV Sandhausen (5:1) und nach einem 2:2 im Elfmeterschießen gegen Atalanta Bergamo.

Diesen Monat treffen die Frankfurter in der Liga nach dem Duell mit Schalke noch auf den SC Freiburg und den FC Bayern München, den Tabellenzweiten und den Spitzenreiter.