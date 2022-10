In der Primera Division findet am Sonntag der El Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona statt. Wer die Partie live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Ihr wollt den El Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona heute im Livestream verfolgen? Dann abonniert DAZN!

Dieses Spiel wird am Sonntag, 16. Oktober, nicht nur die spanischen Fußballfans in ihren Bann ziehen! Am 9. Spieltag kommt es in der Primera Division zum ewig jungen Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. El Classico wird um 16.15 Uhr im im Estadio Santiago Bernabeu (Madrid) angepfiffen.

Mit seinen starken Neuzugängen um Robert Lewandowski spielt der FC Barcelona in dieser Saison um den Titel in Spanien mit. Nach acht Spieltagen führt Barca wegen des besseren Torverhältnisses die Tabeller punktgleich mit Real Madrid an. Der Sieger kann sich erst einmal etwas absetzten.

Wer zeigt / überträgt El Clasico Real Madrid vs. FC Barcelona live im TV und Livestream?

Livebilder im Free-TV gibt es von den Spielen der Primera Division auch in dieser Saison keine. Die TV-Heimat der höchsten Spielklasse in Spanien ist in Deutschland DAZN. Der Streamingdienst sicherte sich die Übertragungsrechte bis 2026.

Am Sonntag beginnt die Live-Übertragung um 16 Uhr. Livebilder vom Spiel seht Ihr auf dazn.com, über die DAZN-App auf dem Endgerät Eurer Wahl oder dem Smart-TV. Wer in Verbindung mit einem bereits abgeschlossenen Vodafone- oder Sky-Vertrag die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 auf seinem TV-Gerät empfangen kann, der kann sich El Classico ab 16.10 Uhr auf DAZN 1 ansehen.

Bei DAZN seht Ihr auch fast alle Spiele der Champions League exklusiv, zudem alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga und auch Spiele der Ligue 1 und Serie A.

Wer über kein Abonnement von DAZN verfügt, kann im Liveticker von SPOX den Clasico verfolgen. Auch dort bleibt Ihr stets auf dem aktuellen Stand, ob sich der FC Barcelona oder Real Madrid durchsetzt.

Hier geht's zum Liveticker Real Madrid - FC Barcelona.

Wer zeigt / überträgt El Clasico Real Madrid vs. FC Barcelona heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Begegnung: Real Madrid vs. FC Barcelona

Real Madrid vs. FC Barcelona Wettbewerb: Primera Division

Primera Division Spieltag: 9

9 Datum: 16. Oktober 2022

16. Oktober 2022 Anstoß: 16.15 Uhr

16.15 Uhr Ort: Santiago Bernabeu, Madrid

Santiago Bernabeu, Madrid Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

© getty Robert Lewandowski spielt seinen ersten Clasico im Trikot des FC Barcelona.

Wer zeigt / überträgt El Clasico Real Madrid vs. FC Barcelona heute live im TV und Livestream? - Vergangene Partien im Überblick

Datum Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 Wettbewerb 20.03.2022 Real Madrid 0:4 FC Barcelona Primera Division 12.01.2022 FC Barcelona 2:3 n.V. Real Madrid Spanischer Supercup 24.10.2021 FC Barcelona 1:2 Real Madrid Primera Division 10.04.2021 Real Madrid 2:1 FC Barcelona Primera Division 24.10.2020 FC Barcelona 1:3 Real Madrid Primera Division 01.03.2020 Real Madrid 2:0 FC Barcelona Primera Division

Primera Division: Die Tabelle am 9. Spieltag