Cristiano Ronaldo zählt auch mit seinen 37 Jahren zu den Topverdienern im Fußball. Doch wie hoch ist sein Gehalt? SPOX gibt die Antwort.

Cristiano Ronaldo bestreitet aktuell seine zweite Saison nach seiner Rückkehr zu Manchester United, dem Klub, bei dem er vor mehr als 15 Jahren seinen internationalen Durchbruch feierte. Zufrieden ist er jedoch nicht mit den heutigen Red Devils, die von der Mannschaft der späten 2000er Jahre weit entfernt sind.

Gewann Ronaldo damals unter Trainer Sir Alex Ferguson noch mehrere englische Meisterschaften und 2007/08 sogar die Champions League, spielt das Manchester United von heute nur noch Europa-League-Fußball. Eine Besserung der Situation ist aktuell nicht in Sicht, in der aktuellen Premier-League-Saison steht der englische Rekordmeister nach zwei Spielen noch ohne Punkt da. United ist nach der 0:4-Klatsche gegen den FC Brentford sogar Tabellenletzter.

Premier League: Der Tabellenkeller nach zwei Spieltagen

Platz Klub Spiele Tore Tordifferenz Punkte 17. Southampton 2 3:6 -3 1 18. Everton 2 1:3 -2 0 19. West Ham United 2 0:3 -3 0 20. Manchester United 2 1:6 -5 0

Verständlich also, dass Ronaldo den Verein verlassen will, laut einem Bericht des US-amerikanischen TV-Senders CBS Sports soll nun Borussia Dortmund sein Wunschverein sein, nachdem zahlreiche Topklubs ihm bereits abgesagt haben. Grund für eine Absage an einen der besten Spieler aller Zeiten liefert unter anderem das üppige Gehalt von CR7, das kaum ein Verein stemmen kann. Doch wie viel verdient der Portugiese überhaupt?

Cristiano Ronaldo, Gehalt: Wie viel verdient CR7?

Im Alter von 37 Jahren verdient Cristiano Ronaldo bei Manchester United rund 29 Millionen Euro netto pro Jahr, sein Vertrag ist noch bis Sommer 2023 gültig. Im Fußballbereich gibt es somit wenige, die mit den Zahlen von Ronaldo mithalten können, lediglich Superstars wie Lionel Messi, Neymar oder Kylian Mbappe.

Diesen Vertrag hat sich der Portugiese durch jahrelange Leistung auf höchstem Niveau jedoch schwer erarbeitet. In seiner langen Karriere gewann Ronaldo in England, Spanien und Italien die Meisterschaft und den Pokal. Zudem gewann er insgesamt fünfmal die Champions League (einmal mit Manchester United, viermal mit Real Madrid). Im selben Wettbewerb führt der Angreifer die ewige Torschützenliste mit unglaublichen 140 Toren an, weswegen er auch so stark auf einen Wechsel zu einem Champions-League-Klub pocht.

Real-Torjäger: Benzema zieht an Legende vorbei - nur eine wartet noch © getty 1/22 Mit seinem Treffer im Supercup gegen Eintracht Frankfurt ist Karim Benzema in Real Madrids All-Time-Torjägerliste an Klub-Legende Raul vorbeigezogen. Nur ein anderer Spieler steht noch vor dem Franzosen. Wir präsentieren die Top 20. © getty 2/22 Platz 20: SERGIO RAMOS | Tore: 101 | Spiele: 671 | Zeitraum: 2005 - 2021 © imago images / Pro Shots 3/22 Platz 20: IVAN ZAMORANO | Tore: 101 | Spiele: 173 | Zeitraum: 1992 - 1996 © imago images / HochZwei 4/22 Platz 18: RONALDO | Tore: 104 | Spiele: 177 | Zeitraum: 2002 - 2007 © imago images / Werek 5/22 Platz 18: LUIS MOLOWNY | Tore: 104 | Spiele: 208 | Zeitraum: 1946 - 1957 © imago images / Zuma Press 6/22 Platz 17: GARETH BALE | Tore: 106 | Spiele: 256 | Zeitraum: 2013 - 2022 © imago images / Ferdi Hartung 7/22 Platz 15: JUANITO | Tore: 121 | Spiele: 401 | Zeitraum: 1977 - 1987 © imago images / IPA Press 8/22 Platz 15: GONZALO HIGUAIN | Tore: 121 | Spiele: 264 | Zeitraum: 2007 - 2013 © imago images / United Archives International 9/22 Platz 14: PAHINO | Tore: 124 | Spiele: 143 | Zeitraum: 1948 - 1953 © imago images / PanoramiC 10/22 Platz 13: FERNANDO HIERRO | Tore: 126 | Spiele: 601 | Zeitraum: 1989 - 2003 © imago images / Buzzi 11/22 Platz 12: MICHEL | Tore: 130 | Spiele: 559 | Zeitraum: 1982 - 1996 © imago images / Kicker/Metelmann 12/22 Platz 11: AMANCIO AMARO | Tore: 155 | Spiele: 471 | Zeitraum: 1962 - 1976 © imago images / Buzzi 13/22 Platz 10: EMILIO BUTRAGUENO | Tore: 171 | Spiele: 463 | Zeitraum: 19983 - 1995 © imago images / Colorsport 14/22 Platz 9: PIRRI | Tore: 172 | Spiele: 561 | Zeitraum: 1964 - 1980 © imago images / United Archives International 15/22 Platz 8: FRANCISCO GENTO | Tore: 182 | Spiele: 601 | Zeitraum: 1953 - 1971 © imago images / Buzzi 16/22 Platz 7: HUGO SANCHEZ | Tore: 208 | Spiele: 282 | Zeitraum: 1985 - 1992 © imago images / Colorsport 17/22 Platz 6: FERENC PUSKAS | Tore: 242 | Spiele: 262 | Zeitraum: 1958 - 1966 © imago images / Ferdi Hartung 18/22 Platz 5: SANTILLANA | Tore: 290 | Spiele: 645 | Zeitraum: 1971 - 1988 © imago images / Colorsport 19/22 Platz 4: ALFREDO DI STEFANO | Tore: 308 | Spiele: 396 | Zeitraum: 1953 - 1964 © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 20/22 Platz 3: RAUL | Tore: 323 | Spiele: 741 | Zeitraum: 1994 - 2010 © imago images / ZUMA Wire 21/22 Platz 2: KARIM BENZEMA | Tore: 324 | Spiele: 606 | Zeitraum: Seit 2009 © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 22/22 Platz 1: CRISTIANO RONALDO | Tore: 450 | Spiele: 438 | Zeitraum: 2009 - 2018

Auch mit der portugiesischen Nationalmannschaft hat CR7 einiges erreicht. Der größte Erfolg mit Portugal ist jedoch auf jeden Fall der Europameistertitel 2016, daneben auch der Gewinn der ersten Nations-League-Auflage 2019.

Cristiano Ronaldos Vereinskarriere in Zahlen