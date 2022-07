Der VfB Stuttgart duelliert sich mit dem FC Brentford zu einem Testspiel im Zuge der Saisonvorbereitung. SPOX liefert Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Zwei Wochen noch, dann beginnt in Deutschland schon die Saison 2022/23. Den Anfang macht dabei der DFB-Pokal mit der ersten Runde, eine Woche später steht dann bereits der Auftakt der Bundesliga an. Ungewöhnlich früh, was dieses Jahr aber nicht grundlos so ist. Die Weltmeisterschaft in Katar, die vom 21. November bis zum 18. Dezember bestritten wird, zieht den Saisonstart ein bisschen vor.

Für den VfB Stuttgart fällt der Startschuss am 29. Juli im Pokal gegen Dynamo Dresden. In Vorbereitung darauf und die gesamte Saison haben die Schwaben bislang zwei Testspiele bestritten. Am heutigen Samstag, den 16. Juli, steht nun das dritte Freundschaftsspiel an.

Die Stuttgarter, die in der zurückliegenden Spielzeit am letzten Spieltag den direkten Klassenerhalt schafften, treffen auf den FC Brentford. Das Duell mit dem Klub aus der englischen Premier League wird um 15.30 Uhr angestoßen und findet im Zeppelinstadion in Friedrichshafen statt.

VfB Stuttgart gegen Brentford: SPOX liefert im Folgenden Informationen zur Übertragung der Begegnung im TV und Livestream.

© getty Der VfB Stuttgart bereitet sich auf die Saison 2022/23 vor.

VfB Stuttgart vs. Brentford, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Ihr wollt Stuttgart gegen Brentford heute gerne live miterleben, auch wenn Ihr nicht vor Ort im Stadion seid? Die Gelegenheit gibt es dazu jedenfalls. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Aufeinandertreffen in voller Länge auf Sky Sport News, das sich seit Juli 2021 nicht mehr im Free-TV befindet, sondern zurück im Bezahlfernsehen ist.

Und dennoch besteht auch die Möglichkeit, ohne ein aktives Abonnement nichts zu verpassen. Sky überträgt das Testspiel nämlich auch live im kostenlosen Stream auf skysport.de und in seiner App.

Sofern Ihr Kunden bei Sky seid, könnt Ihr das Duell zwischen dem VfB und Brentford heute auch live über die Plattformen Sky Go und WOW (vormals Sky Ticket) im Stream anschauen.

VfB Stuttgart vs. Brentford, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: VfB Stuttgart - FC Brentford

VfB Stuttgart - FC Brentford Rahmen: Testspiel

Testspiel Datum: 16. Juli 2022

16. Juli 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Zeppelinstadion, Friedrichshafen

Zeppelinstadion, Friedrichshafen TV, Livestream: Sky Sport News

VfB Stuttgart: Saisonvorbereitung 2022/23 - Testspiele

Der VfB absolviert während seiner Vorbereitungsphase vier Testspiele, wovon zwei schon gespielt wurden - und gewonnen. Auf ein 7:1 gegen den SV Böblingen folgte ein 3:2 gegen den FC Zürich. Nach dem Schlagabtausch mit Brentford geht es noch gegen den FC Valencia zur Sache.