Bei der EM 2022 kommt es heute im Viertelfinale zum Duell zwischen Deutschland und Österreich. Alle Informationen zu der Übertragung des K.o.-Spiels und wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die EM 2022 kommt in ihre richtige heiße Phase! Das zweite Viertelfinale des Turniers bestreiten am heutigen Donnerstag Deutschland und Österreich. Welches Team kann die Partie für sich entscheiden und in das EM-Halbfinale einziehen?

Frauen EM - Deutschland vs. Österreich, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das Viertelfinalduell zwischen Deutschland und Österreich wird am heutigen Donnerstag, den 21. Juli, um 21.00 Uhr angepfiffen. Als Austragungsort der Partie dient das Brentford Community Stadium in London, die Heimspielstätte des Premier-League-Klubs FC Brentford.

Mit drei Siegen aus drei Spielen schloss die Elf von Martina Voss-Tecklenburg die Gruppenphase der Euro 2022 ab. Das gelang einem DFB-Team das letzte Mal vor 13 Jahren. Dementsprechend gut war auch die Stimmung im deutschen Team nach dem 3:0-Erfolg über Finnland. Das erste Gruppenspiel gegen Dänemark gewann Deutschland souverän mit 4:0, in einer umkämpften Partie gegen Spanien holten die DFB-Frauen schlussendlich einen 2:0-Sieg.

Mit Österreich wartet auf die DFB-Elf heute die nächste Hürde im Kampf um den Titel. Österreich konnte sich als Tabellenzweiter der Gruppe A für das Viertelfinale qualifizieren. Siege konnten die ÖFB-Frauen gegen Nordirland und Norwegen erringen, gegen den Gastgeber England verlor Österreich jedoch. Zudem schoss die ÖFB-Elf in der Gruppenphase nur drei Tore, kassierte jedoch auch nur eins. Welche Elf wird heute bei der EM die nächste Runde erreichen?

Frauen EM - Deutschland vs. Österreich, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spiel: EM 2022, Viertelfinale

EM 2022, Viertelfinale Duell: Deutschland vs. Österreich

Deutschland vs. Österreich Datum: 21. Juli

21. Juli Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Brentford Community Stadium, London

Brentford Community Stadium, London Übertragung im TV: ARD

Übertragung im Livestream: DAZN , ARD -Mediathek, sportschau.de

, -Mediathek, Liveticker: SPOX

Frauen EM - Deutschland vs. Österreich, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Das Viertelfinalduell bei der EM 2022 zwischen Deutschland und Österreich könnt Ihr heute live und in voller Länge im Free-TV sehen. Zudem bieten sich Euch heute einige Möglichkeiten die K.o.-Partie im Livestream zu verfolgen.

Frauen EM - Deutschland vs. Österreich, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV zeigt die ARD am heutigen Donnerstag das Duell zwischen Deutschland und Österreich exklusiv. Die Vorberichte zum Viertelfinalspiel der EM 2022 seht Ihr in der ARD ab 20.15 Uhr. Um 21.00 Uhr seht Ihr im Ersten das Spiel live und in voller Länge.

Für den öffentlich-rechtlichen Sender kommentiert die Partie am heutigen Abend Christina Graf. Claus Lufen führ für die ARD als Moderator durch die Sendung, Nia Künzer ist als Expertin im Einsatz.

© getty Führt Alexandra Popp die DFB-Elf heute zum Sieg gegen Österreich?

Frauen EM - Deutschland vs. Österreich, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Die ARD bietet einen kostenlosen Livestream des K.o.-Spiels zwischen Deutschland und Österreich an. Den kostenlosen Livestream findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

DAZN zeigt das Viertelfinalspiel heute ebenfalls in voller Länge im Livestream. Der Sender beginnt mit seiner Übertragung heute um 20.40 Uhr. Für DAZN kommentieren heute Jan Platte und Expertin Verena Schweers die Begegnung.

Frauen EM - Deutschland vs. Österreich, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Oberdorf - Däbritz, Magull - Huth, Popp, Bühl

Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch - Oberdorf - Däbritz, Magull - Huth, Popp, Bühl Österreich: Zinsberger - Wienroither, Wenninger, Schnaderbeck, Hanshaw - Puntigam - Dunst, Feiersinger, Zadrazil, Hickelsberger-Füller - Billa

Frauen EM - Deutschland vs. Österreich, Übertragung: Viertelfinale heute im Liveticker

SPOX verfolgt am heutigen Abend das komplette Spiel zwischen Deutschland und Österreich für Euch im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Feld.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Deutschland vs. Österreich

