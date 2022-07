Die deutsche Nationalmannschaft beginnt heute ihre Reise bei der Fraueneuropameisterschaft in England mit einem Vorrundenspiel gegen Dänemark. Hier gibt es das Spiel im Liveticker.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg steigt heute mit einem Vorrundenspiel gegen den Nachbarn Dänemark in die Europameisterschaft in England ein. Holt Deutschland direkt im ersten Spiel drei Punkte? Im Liveticker erfahrt Ihr es.

Frauen EM - Deutschland vs. Dänemark: 1. Gruppenspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Seit zwei Tagen läuft die Europameisterschaft 2022 in England. Zwei Tage später, also heute, steigt auch Deutschland ins Geschehen ein. Startet der achtfache Europameister mit einem Sieg ins Turnier? Das Parallelspiel in der Gruppe B zwischen Spanien und Finnland geht um 18 Uhr los.

Vor Beginn: Die Partie der Gruppe B wird um 21 Uhr im Brentford Community Stadium in Brentford angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur EM-Partie am ersten Vorrundenspieltag zwischen Deutschland und Dänemark.

Frauen EM - Deutschland vs. Dänemark: 1. Gruppenspiel heute im TV und Livestream

Wie alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft wird auch der EM-Auftakt gegen Dänemark heute im Free-TV übertragen. Darum kümmert sich der öffentlich-rechtliche Sender ZDF, das nebenbei auch eine Livestream-Übertragung anbietet.

Frauen EM 2022: Spiele von Deutschland in der Gruppenphase

Gruppe Datum Uhrzeit Begegnung Spielort B 8. Juli 21.00 Uhr Deutschland - Dänemark Brentford B 12. Juli 21.00 Uhr Deutschland - Spanien Brentford B 16. Juli 21.00 Uhr Finnland - Deutschland Milton Keynes