FC Bayern München, Sommerfahrplan: Termine, Testspiele, Trainingsstart

Gerade erst ist die Bundesligasaison 2021/22 zu Ende gegangen. Nun steht also die Vorbereitung für die kommende Spielzeit an. Wie der Sommerfahrplan des FC Bayern München aussieht sowie die Termine, die Testspiele und den Trainingsstart erfahrt Ihr auf SPOX.

Die Saison 2021/22 ist gerade erst abgeschlossen, da beginnt schon die Vorbereitung für die nächste Saison.

Bayerns Coach Julian Nagelsmann ist mit einer durchwachsenen erste Saison beim Rekordmeister gestartet. Nichtsdestotrotz konnten die Münchner erneut die Deutsche Meisterschaft gewinnen. Nun steht also die Vorbereitung für die kommende Saison an und eine lange Pause wird es dieses Mal nicht geben. Auf SPOX erfahrt Ihr, wann der Trainingsstart ist und welche Termine und Testspiele anstehen.

FC Bayern München, Sommerfahrplan: Trainingsstart

Trainingsauftakt des FC Bayern München an der Säbener Straße ist am 08. Juli. Das bestätigte Bayern-Coach Julian Nagelsmann. Viel Urlaub bleibt den Bayern-Stars nicht. In der trainingsfreien Zeit werden die Profis für ihre jeweiligen Nationalmannschaften auflaufen. Alleine zwischen Ende Mai und Mitte Juni finden vier Nations-League-Spiele statt. Zudem verschiebt sich der Start der Bundesliga auf den 05. August, da im Winter die Weltmeisterschaft 2022 in Katar stattfinden wird.

© getty Neuzugang Noussair Mazraoui und Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

FC Bayern München, Sommerfahrplan: Termine und Testspiele

Der deutsche Rekordmeister wird vom 18. bis zum 24. Juli die Reise durch die USA wieder aufnehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste diese in den vergangenen zwei Jahren ausfallen. Nun werden also in Übersee wieder Testspiele bestritten.

Am 20. Juli treten die Bayern gegen D.C. United an. Der Klub ist in der amerikanischen Hauptstadt Washington D.C. beheimatet, wo auch das Testspiel stattfinden wird, und spielt in der Major League Soccer. Drei Tage später folgt dann ein wahres Highlight der USA-Reise. Am 23. Juli trifft der deutsche Meister auf den englischen Meister. Topklub Manchester City wird Gegner des FC Bayern München sein. Auch der Austragungsort hat Highlight-Charakter. Die Heimat des NFL-Franchise Green Bay Packers, das Lambeau Field, wird als Bühne der beiden europäischen Vereine dienen. Mit 80.000 Sitzplätzen bietet das Stadion einiges an Platz.

Dabei wird es dann auch zum Wiedersehen mit bekannten Gesichtern kommen. Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola ist aktuell der Trainer der Skyblues. Auch Ex-Dortmunder Erling Haaland, der ab dem 1. Juli offiziell als Spieler von ManCity gilt, wird für Manchester im Einsatz sein. "Es wird sicher ein sehr interessantes Spiel für die Fans in den USA und auf der ganzen Welt", äußerte sich Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu diesem Spektakel.

Weitere Testspiele wurden noch nicht angesetzt.

Erstes Pflichtspiel des FC Bayern München ist nur eine Woche später, am 30. Juli, im Finale des Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig. Dann geht es direkt um den ersten Titel der Saison 2022/23.

Rund einen Monat später startet Bayern München in den DFB-Pokal. Am 31. August geht es in der ersten Runde gegen Drittligist Viktoria Köln.

FC Bayern München: Termine in der Übersicht

Datum Gegner Austragungsort Wettbewerb Mittwoch, 20. Juli D.C. United Audi Field, Washington D.C. (USA) Testspiel Samstag, 23. Juli Manchester City Lambeau Field, Green Bay (USA) Testspiel Samstag, 30. Juli RB Leipzig Red Bull Arena, Leipzig Supercup, Finale Mittwoch, 31. August Viktoria Köln Sportpark Höhenberg, Köln DFB-Pokal, 1. Runde

FC Bayern München: Der aktuelle Kader für die Saison 2022/23

Trotz vieler Gerüchte um den Abgang von Superstar Robert Lewandowski und einer möglichen Verpflichtung von Liverpools Sadio Mane, hat sich im Kader des Rekordmeisters noch nicht viel verändert. Alleine die Verpflichtung von Verteidiger Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam und der Abgang von Corentin Tolisso wurden bisher bestätigt.