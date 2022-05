FC Liverpool: Fangesänge der Anhänger der Reds - Lieder, Melodien, Texte

Nur noch wenige Tage bleiben bis zum UEFA Champions League Finale 2022 in Paris. Der FC Liverpool ist bekannt für die lautstarken Fangesänge ihrer Anhänger. Doch wie sehen die Lieder, Melodien und Texte der Reds aus? Wir von SPOX zeigen es Euch.

Das Finale der UEFA Champions League steht quasi vor der Tür, am Samstagabend trifft der FC Liverpool auf den spanischen Meister Real Madrid. Die Anhänger der Reds dürften im Stade de France in Paris mit ihren Fangesängen für großartige Stimmung sorgen. Wir bringen Euch näher, was Ihr dabei für Lieder und Melodien erwarten könnt.

FC Liverpool: Fangesänge der Anhänger der Reds - Die Lieder

Wenn es um legendäre Fangesänge im Umkreis des FC Liverpool geht, darf einer natürlich auf keinen Fall fehlen: You'll never walk alone, die wohl bekannteste Fußballhymne jemals und eine, die nicht nur an der Anfield Road die Massen begeistert.

Entstanden ist der Hype um das Lied durch ein Cover der Liverpooler Band "Gerry and the Pacemakers", das es im Jahre 1963 sogar zu einem Nummer-1-Hit brachte. Wie es häufig mit den Stadiongesängen in der heutigen Zeit ist, ist nicht wirklich klar, wie und warum der Song den Weg in die Fanreihen des FC Liverpool gefunden hat.

Etwas anders sieht das aus bei einem neueren Fangesang, der mittlerweise auch schon Kultstatus besitzt und sogar schon von Reds-Trainer Jürgen Klopp mitgeschmettert wurde: Es handelt sich um das Lied Allez, allez, allez. Nach Liverpool gelangte dies nämlich über einen treuen Fan, der den Gesang bei einer Auswärtsfahrt in Stadion des FC Porto entdeckte. Bei den Liverpooler Fans erfreuten sich die Zeilen direkt großer Begeisterung.

Wie kaum ein anderer Club in Europa ist der FC Liverpool zusätzlich dafür bekannt, kreative Gesänge auch einzelnen Spielern zu widmen. So sind in den letzten Jahren Songs über etliche ihrer Topstars, wie Mohammed Salah, Sadio Mané oder Roberto Firmino entstanden.

Beispiele für Fangesänge des FC Liverpool:

You'll Never Walk Alone Allez, Allez, Allez Red and White Kop We'll be Coming Down the Road We Love You We've Won it Six Times Fields of Anfield Road Steve Gerrard Poor Scouser Tommy Mo Salah Salah, Mane, Mane Poetry in Motion

FC Liverpool: Fangesänge der Anhänger der Reds - Die Melodien

FC Liverpool: Fangesänge der Anhänger der Reds - Die Texte