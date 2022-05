You’ll never walk alone beim FC Liverpool: Text, Melodie, Entstehung, Bedeutung

Der FC Liverpool ist einer der größten Klubs in England und in ganz Europa. Ihre Hymne "You'll never walk alone" gilt als eine der bekanntesten Hymnen der Welt. Den Text, die Melodie, die Entstehung und die Bedeutung dieser Hymne erfahrt Ihr auf SPOX.

"You'll never walk alone": Ein Satz untrennbar mit dem FC Liverpool. Dieser kann in dieser Saison insgesamt vier Titel gewinnen. Den EFL Cup gewann Liverpool bereits im Februar im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea. Im Saisonfinale um die Meisterschaft in der Premier League liegt man aktuell noch drei Punkte hinter Manchester City. Die konnte man im FA Cup besiegen, um im Wembley Stadion in London um den Pokal gegen den FC Chelsea zu kämpfen. Die "Blues" wollen natürlich Revanche für das verlorene Finale des EFL Cup. Zu guter Letzt steht natürlich am 28. Mai auch noch das Champions League Finale in Stade de France in Paris gegen Real Madrid an. Im Jahr 2018 gab es diese Paarung bereits im Champions League Finale. "Die Königlichen" setzten sich damals mit einem 3:1-Sieg durch. Nach dem harten Rückspiel gegen den FC Villarreal im Champions League Halbfinale, will der FC Liverpool nun auch den Henkelpott zurück in die Stadt holen. Zuletzt gelang das den "Reds" im Jahr 2019. Dabei werden die Fans des LFC zum wichtigen Faktor. Vor jedem Spiel ertönt die wohl bekannteste Hymne im Weltfußball. Im nächsten Teil erfahrt Ihr alles über "You'll never walk alone".

© getty In Liverpools Tribüne "The Kop" stehen die treuesten Anhänger des LFC. Hier gedenken sie im Champions League Spiel gegen Benfica Lissabon der Opfer der Hillsborough-Katastrophe.

You'll never walk alone beim FC Liverpool: Der komplette Text

When you walk through a storm,

Hold your head up high,

And don't be afraid of the dark.

At the end of a storm,

There's a golden sky,

And a sweet silver song of a lark.



Walk on through the wind,

Walk on through the rain,

Though your dreams be tossed and blown...



Walk On! Walk On! With hope in your heart,

And you'll never walk alone...



You'll never walk alone



Walk On! Walk On! With hope in your heart,

And you'll never walk alone...



You'll never walk alone.

You'll never walk alone beim FC Liverpool: Melodie

Der Text stammt von Oscar Hammerstein II. Die Musik komponierte Richard Rodgers. Beides war ursprünglich für das Musical Carousel vorgesehen. Doch die Cover-Versionen wurden anschließend in "hymnischer Weise" gesungen. So auch die Version des FC Liverpool.

Liverpool-Noten: Zwei Total-Ausfälle - aber Klopps Joker rettet den Abend © getty 1/17 Der FC Liverpool steht nach einem 3:2-Sieg gegen den FC Villarreal im CL-Finale. Die Reds überzeugten dabei erst in den zweiten 45 Minuten, was sie vor allem Klopps goldenem Wechselhändchen zu verdanken hatten. Die LFC-Noten und -Einzelkritiken. © getty 2/17 ALISSON: Ein undankbarer Abend für den Brasilianer, der sich kaum auszeichnen konnte. Bei den Gegentoren trifft ihn keinerlei Schuld. Sehr stark dafür sein Eins-gegen-Eins-Duell mit Lo Celso Mitte der ersten Hälfte. Note: 3. © getty 3/17 TRENT ALEXANDER-ARNOLD: Zwei völlig unterschiedlich Halbzeiten. Beim 0:1 viel zu zögerlich, beim 0:2 dann beinahe schon mit Arbeitsverweigerung, als er im Kopfballduell nicht einmal hochsprang. Nach der Pause dafür offensiv eine Augenweide. Note: 3. © getty 4/17 IBRAHIMA KONATE: Verlor beim 0:1 Torschütze Dia völlig aus den Augen, wurde mit zunehmender Spieldauer aber immer sicherer. Gewann sowohl am Boden als auch in der Luft jeden einzelnen seiner Zweikämpfe. Note: 3. © imago images 5/17 VIRGIL VAN DIJK: Beim 0:1 noch leicht orientierungslos bei der Zuordnung, danach aber weitestgehend sicher. Bügelte immer wieder Patzer seiner Nebenleute aus und spielte auch nach vorne den ein oder anderen brauchbaren Ball. Note: 3. © getty 6/17 ANDREW ROBERTSON: Auch der andere Reds-Außenverteidiger sah bei den Gegentoren nicht gut aus. Beide Male ließ er sich vom starken Capoue abkochen. Gegen Moreno ebenfalls mit großen Problemen. Offensiv ohne Akzente. Note: 5. © getty 7/17 NABY KEITA: Ein ständiger Unsicherheitsfaktor im Aufbauspiel der Reds. Verlor vor allem in der ersten Hälfte viele Bälle und brachte die Defensive einige Male in die Bredouille. Nach der Pause verbessert. Lieferte die Vorlage für Manes Treffer. Note: 4,5 © imago images 8/17 FABINHO: Sein trockener Abschluss zum 1:2 war der Dosenöffner für die Reds. Auch sonst immer da, wenn er gefordert war. Vor allem in der Rückwärtsbewegung mit einigen wichtigen Balleroberungen. Note: 2,5. © getty 9/17 THIAGO: Im Hinspiel war der Spanier noch der überragende Akteur gewesen, im Rückspiel gelang ihm praktisch gar nichts. Wurde von Villarreals Mittelfeld durchgehend gedoppelt und konnte deshalb nur wenige seiner sonst so genialen Ideen umsetzen. Note: 4,5 © getty 10/17 MOHAMED SALAH: In Halbzeit eins noch einer der besseren Liverpooler, auch wenn er selbst keinerlei Gefahr ausstrahlte. Sehr stark dann sein Ball auf Fabinho vor dem 1:2-Anschlusstreffer. Blieb dennoch ohne eigenen Torschuss. Note: 3,5. © getty 11/17 SADIO MANE: Bis zu seinem Treffer in der 75 Minute war wenig vom quirligen Senegalesen zu sehen. Versuchte zwar viel und holte sich die Bälle immer wieder tief in der eigenen Hälfte ab, die meisten seine Aktionen blieben aber ertragslos. Note: 3. © getty 12/17 DIOGO JOTA: Trat in den ersten 45 Minuten lediglich einmal in Erscheinung, als er sich frei vorm Tor stehend von Albiol abkochen ließ. Danach war Schluss, Diaz kam für ihn in die Partie. Note: 5. © getty 13/17 LUIS DIAZ: Seine Einwechslung brachte die Wende im Liverpooler Offensivspiel. Verzeichnete bereits nach wenigen Minuten seinen ersten Torabschluss, nach 67 Minuten traf er schließlich per Kopf zum 2:2. Ständiger Unruheherd. Note: 2. © getty 14/17 JORDAN HENDERSON: Kam zu einem Zeitpunkt, als das Spiel schon entschieden war. Half mit, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung. © getty 15/17 CURTIS JONES: Kam für die Schlussviertelstunde für Thiago, eine nennenswerte Aktion hatte das Reds-Talent aber nicht mehr. Keine Bewertung. © imago images 16/17 KONSTANTINOS TSIMIKAS: Wurde für Robertson eingewechselt und sicherte mit seinem Team das Ergebnis ab. Keine Bewertung. © getty 17/17 JAMES MILNER: Auch der 36-Jährige durfte noch für ein paar Minuten ran. Auf das Ergebnis hatte er aber keinen Einfluss mehr. Keine Bewertung.

You'll never walk alone beim FC Liverpool: Entstehung

"You'll Never Walk Alone" war ursprünglich Teil des Broadway-Musicals Carousel aus dem Jahr 1945. Das Musikstück stammte von Richard Rodgers (Musik) und Oscar Hammerstein II (Text). Der US-amerikanische Sänger Frank Sinatra nahm noch im selben Jahr eine Single-Version des Liedes auf und landete auf Platz 9 der Billboard-Charts. Doch die bekannteste Version von "You'll never walk alone" stammt von der Liverpooler Band Gerry & the Pacemakers. Im Jahr 1963 veröffentlichten sie das Lied und erreichte den ersten Platz der Charts in Großbritannien. Seitdem schafften es auch drei weitere Coverversionen auf Platz 1 der britischen Charts. Zuletzt im Jahr 2020 im Rahmen einer Spendenaktion während der Corona-Krise.

Doch wie wurde "You never walk alone" zur Hymne des FC Liverpool? Im Anfield Stadion wurden vor dem Anstoß die aktuellen Top-10-Hits gespielt. Im Jahr 1963 kam dann You'll Never Walk Alone von Gerry & the Pacemakers im Stadion und erlangte an Beliebtheit bei den Fans. Als das Lied nicht mehr bei den Top-10 Liedern zu hören war, wollten die Liverpooler Fans, dass es trotzdem weiter gespielt werden sollte. Eine andere Erzählung besagt, dass vor einem Spiel des LFC die Musikanlage des Stadions ausfiel, während "You never walk alone" lief, weshalb die Kop das Lied einfach selbst angestimmt haben soll.

You'll never walk alone beim FC Liverpool: Bedeutung

Im ursprünglichen Sinn ermutigt das Lied im Musical zunächst eine schwangere Frau, über den Tod ihres Mannes hinwegzukommen sowie anschließend die 15-jährige Tochter.

Im Fußball gilt das Lied als Hymne des FC Liverpool. Bei der Hillsborough-Katastrophe im Jahr 1989 kamen 96 Liverpool-Fans ums Leben. Seitdem steht der Schriftzug "You'll Never Walk Alone" auch im Vereinswappen. Er soll an die Opfer der Tragödie erinnern.

"You never walk alone" wurde über die Jahre zu einer Fußballhymne, auch außerhalb von Großbritannien. In Dortmund läuft das Lied beispielsweise ebenfalls vor jedem Heimspiel des BVB.

You'll never walk alone beim FC Liverpool: Text, Melodie, Entstehung, Bedeutung - Das Restprogramm des LFC