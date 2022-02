FIFA Klub WM: Ort, Datum, Spielplan, Teams, Übertragung im TV und Livestream

Vom 3. bis 12. Februar findet in den Vereinigten Arabischen Emiraten die FIFA Klub WM 2021 statt. Wir geben Euch alle Informationen zu dem Turnier.

FIFA Klub WM: Ort, Datum, Infos

Nachdem die FIFA Klub-WM 2021 im vergangenen Jahr wegen der weltweiten Corona-Pandemie zweimal verschoben werden musste, steht nun einer Austragung nichts mehr im Wege. Vom 3. bis 12. Februar ermitteln sieben Teams in den Vereinigten Arabischen Emiraten die beste Klubmannschaft der Welt.

Der ursprüngliche Plan der FIFA war es gewesen, die Klub-WM 2021 im Sommer erstmals mit 24 Mannschaften auszuspielen. Aufgrund der Verschiebung der EM 2020 und der Copa America wurde die Klub-WM dann aber zuerst auf Dezember nach Japan verlegt. Dort sollte im ursprünglichen Modus mit sieben Teams gespielt werden. Doch auch daraus wurde nichts. Japan war das Risiko der Virus-Verbreitung aufgrund der Pandemie zu hoch. Die FIFA vergab daraufhin die Klub-WM 2021 an die vereinigten Arabischen Emirate.

Dort wird in den kommenden Tagen in zwei Stadien gespielt: Dem Mohammed Bin Zayed Stadium (Kapazität: 42.000) und dem al Nahyan Stadium (Kapazität: 15.000).

FIFA Klub WM: Teams

Bei der FIFA Klub WM 2021 spielen sieben Teams um den Titel. Dabei handelt es sich um die sechs Siegern der kontinentalen Meisterwettbewerbe auf Klubebene aus Asien (AFC), Afrika (CAF), der Karibik, Nord- und Zentralamerika (CONCACAF), Südamerika (CONMEBOL), Europa (UEFA) und Ozeanien (OFC), hinzu kommt der Meister des Gastgeberlandes.

FIFA-Klub WM: Die teilnehmenden Teams im Überblick

Verband Mannschaft AFC (Asien) al-Hilal UEFA (Europa) FC Chelsea CONCACAF (Karibik, Nord-und Zentralamerika) CF Monterrey CAF (Afrika) al Ahly SC CONMEBOL (Südamerika) Palmeiras Sao Paulo OFC (Ozeanien) AS Pirae (vom Kontinentalverband nominiert) Gastgeber al-Jazira Club

FIFA Klub WM: Spielplan

Die Klub-WM 2021 beginnt am 3. Februar mit dem Ausscheidungsspiel zwischen AS Pirae und dem al-Jazira Club. Der Sieger steigt ins Viertelfinale auf. Der FC Chelsea und Palmeiras Sao Paulo greifen erst im Halbfinale ins Turnier ein. Das Finale findet am 12. Februar statt.

Runde Datum Uhrzeit (MEZ) Paarung Ausscheidungsspiel 3. Februar 17.30 Uhr As Pirae - al-Jazira Club Viertelfinale 1 5. Februar 17.30 Uhr al Ahly SC - CF Monterrey Viertelfinale 2 6. Februar 17.30 Uhr al-Hilal - Sieger Ausscheidungsspiel Halbfinale 1 8. Februar 17.30 Uhr Palmeiras Sao Paulo - Sieger VF 1 Spiel um Platz 5 9. Februar 14.30 Uhr Verlierer VF1 - Verlierer VF 2 Halbfinale 2 9. Februar 17.30 Uhr FC Chelsea - Sieger VF 2 Spiel um Platz 3 12. Februar 14 Uhr Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 Finale 12. Februar 17.30 Uhr Sieger HF 1 - Sieger HF 2

FIFA Klub WM: Übertragung im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an der FIFA Klub-WM 2021 sicherte sich Sport 1. Der Privatsender zeigt die beiden Halbfinalspiel und das Finale live im Free-TV sowie in einem kostenlosen Livestream. Jochen Stutzky und Oliver Forster werden die Spiele kommentieren.

Alle anderen Spiele sind live auf der neuen Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra abrufbar. Auf dieser könnt Ihr jedes Spiel mit einem kostenpflichtigen Einzelticket buchen.

© getty 2020 gewann der FC Bayern München die FIFA Klub-WM.

Klub-WM: Die bisherigen Gewinner

Die Klub-WM in ihrer aktuellen Form gibt es seit 2005. Als einziger Klub aus Deutschland gewann bisher der FC Bayern München die Klub-WM in den Jahren 2013 und 2020. Bei der vergangenen Austragung schlug der Rekordmeister im Finale UNAL Tigres. Rekordsieger ist Real Madrid.