Afrika Cup, K.o.-Runde: Termine, Ansetzungen, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream

Beim Afrika Cup 2022 läuft die K.o.-Runde! Wir zeigen Euch den Spielplan aller noch folgenden Spiele und wo Ihr die entscheidenden Partien live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Afrika Cup, K.o.-Runde: Termine, Ansetzungen, Spielplan

Seit 9. Januar wird beim Afrika Cup 2022 in Kamerun um den Titel gespielt. Nach Abschluss der Gruppenphase zogen 16 der ursprünglich 24 qualifizierten Teams in die K.o.-Phase ein.

Diese begann am 23. Januar mit dem Achtelfinale, welches noch bis 26. Januar andauert. Weiter geht es am 29. und 30. Januar mit dem Viertelfinale, am 2. und 3. Februar mit dem Halbfinale sowie mit dem Spiel um Platz 3 (6. Februar) und dem Finale.

Afrika Cup, K.o.-Runde: Der Spielplan im Überblick

Afrika Cup, Achtelfinale

Datum Zeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis 23. Januar 2022 (Achtelfinale 1) 17 Uhr Burkina Faso Gabun 7:6 i.E. 23. Januar 2022 (Achtelfinale 2) 20 Uhr Nigeria Tunesien 0:1 24. Januar 2022 (Achtelfinale 3) 17 Uhr Guinea Gambia 24. Januar 2022 (Achtelfinale 4) 20 Uhr Kamerun Komoren 25. Januar 2022 (Achtelfinale 5) 17 Uhr Senegal Kap Verde 25. Januar 2022 (Achtelfinale 6) 20 Uhr Marokko Malawi 26. Januar 2022 (Achtelfinale 7) 17 Uhr Elfenbeinküste Ägypten 26. Januar 2022 (Achtelfinale 8) 20 Uhr Mali Äquatorialguinea

Bundesliga viermal vertreten! Das sind die größten Talente beim Afrika-Cup © getty 1/20 Der Afrika-Cup bietet für viele junge Spieler die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Auch dieses Jahr sind wieder zahlreiche Talente mit dabei, die man im Auge behalten sollte. Wir präsentieren Euch die spannendsten Namen. © getty 2/20 ISSA KABORE | Burkina Faso (17 Länderspiele) | 20 Jahre | Rechter Verteidiger | Klub: Troyes (ausgeliehen von Manchester City) © getty 3/20 Mit 20 Jahren ist Kabore bei Burkina Faso gesetzt (17 Länderspiele). Der Rechtsverteidiger steht seit rund anderthalb Jahren bei ManCity unter Vertrag und sammelt seither auf diversen Leihstationen Spielpraxis, aktuell bei Troyes. © getty 4/20 ADEM ZORGANE | Algerien (5 Länderspiele) | 22 Jahre | Zentrales Mittelfeld | Klub: RSC Charleroi © getty 5/20 Der vielseitige Mittelfeldspieler hat zwar erst 2021 den Schritt nach Europa gewagt, avancierte bei RSC Charleroi allerdings direkt zum Leistungsträger und stand seit dem 3. Spieltag immer auf dem Platz. Feierte sein Länderspieldebüt im September. © getty 6/20 OMAR MARMOUSH | Ägypten (2 Länderspiele) | 22 Jahre | Stürmer | Klub: VfB Stuttgart (ausgeliehen vom VfL Wolfsburg) © getty 7/20 Dürfte seinen Bekanntheitsgrad spätestens seit dieser Saison gewaltig vergrößert haben. Der von Wolfsburg an Stuttgart ausgeliehene Stürmer kommt aktuell auf 12 Bundesliga-Einsätze (zwei Tore, drei Assists). Debütierte im Oktober 2021 für Ägypten. © getty 8/20 HANNIBAL MEJBRI | Tunesien (9 Länderspiele) | 18 Jahre | Zentrales Mittelfeld | Klub: Manchester United © getty 9/20 Stammt – wie Thierry Henry - aus der Talentschmiede des AC Boulogna-Billancourt. Seit Jahren steht der technisch versierte Mittelfeldspieler europaweit im Fokus vieler Top-Klubs. 2019 zahlte ManUnited Monaco 10 Millionen Euro. © getty 10/20 Seither kommt er hauptsächlich in der U23 zum Einsatz, letztes Jahr feierte er unter Ole Gunnar Solskjaer sein Profi-Debüt in der Premier League. Wird übrigens von Cristiano Ronaldos Agent Jorge Mendes beraten. © getty 11/20 PAPE MATAR SARR | Senegal (4 Länderspiele) | 19 Jahre | Zentrales Mittelfeld | Klub: FC Metz (ausgeliehen von Tottenham Hotspur) © getty 12/20 Der Mittelfeldmotor kann sowohl defensiv als auch offensiv mehrere Positionen bekleiden und besticht bereits in jungen Jahren durch seine Ruhe am Ball. Wechselte 2021 für knapp 17 Mio. zu Tottenham, spielt aber weiter leihweise für Metz. © getty 13/20 TAIWO AWONIYI | Nation: Nigeria (1 Länderspiel) | Alter: 24 Jahre | Position: Mittelstürmer | Klub: Union Berlin © getty 14/20 Der Ausfall von Victor Osimhen ist bei Nigeria auch eine Chance für Awoniyi. Der Union-Stürmer geht mit seinen 24 Jahren wohl nicht mehr wirklich als Talent durch, präsentiert sich derzeit jedoch in bestechender Form. Traf schon 14 Mal in dieser Saison. © getty 15/20 KAMALDEEN SULEMANA | Nation: Ghana (7 Länderspiele) | Alter: 19 Jahre | Position: Linksaußen | Klub: Stade Rennes © imago images 16/20 Gilt als große Offensiv-Hoffnung in Ghana. Der Angreifer, der zumeist auf dem linken Flügel zum Einsatz kommt, ist dribbelstark und bringt viel Tempo mit. Stade Rennes sicherte sich seine Dienste im letzten Sommer für stattliche 15 Millionen Euro. © getty 17/20 ODILON KOSSOUNOU | Nation: Elfenbeinküste (11 Länderspiele) | Alter: 21 Jahre | Position: Innenverteidiger | Klub: Bayer Leverkusen © getty 18/20 Der 1,91 Meter große Innenverteidiger kam Anfang der Saison für 23 Mio. Euro aus Brügge und spielte sich auf Anhieb in die Bayer-Startelf. Auch in der ivorischen Nationalelf dürfte ihm sein Stammplatz beim Afrika-Cup sicher sein. © getty 19/20 ILAIX MORIBA | Guinea (0 Länderspiele) | 18 Jahre | Zentrales Mittelfeld | Klub: RB Leipzig © getty 20/20 Wurde in Barcas Talentschmiede La Masia ausgebildet. Verfügt über eine hohe Spielintelligenz, technische Versiertheit und Ballsicherheit. Stand 18 Mal für Barca auf dem Platz. In Leipzig kam er allerdings bislang kaum zum Zug.

Afrika Cup, Viertelfinale

Datum Zeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis 29. Januar 2022 (Viertelfinale 1) 17 Uhr Sieger Achtelfinale 3 Sieger Achtelfinale 4 29. Januar 2022 (Viertelfinale 2) 20 Uhr Burkina Faso Tunesien 30. Januar 2022 (Viertelfinale 3) 17 Uhr Sieger Achtelfinale 7 Sieger Achtelfinale 6 30. Januar 2022 (Viertelfinale 4) 20 Uhr Sieger Achtelfinale 5 Sieger Achtelfinale 8

Afrika Cup, Halbfinale

Datum Zeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis 2. Februar 2022 (Halbfinale 1) 20 Uhr Sieger Viertelfinale 2 Sieger Viertelfinale 4 3. Februar 2022 (Halbfinale 2) 20 Uhr Sieger Viertelfinale 1 Sieger Viertelfinale 3

Afrika Cup, Spiel um Platz 3

Datum Zeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis 6. Februar 2022 17 Uhr Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2

Afrika Cup, Finale

Datum Zeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis 6. Februar 2022 20 Uhr Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2

Afrika Cup, K.o.-Runde: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte am Afrika Cup 2022 liegen bei dem Pay-TV-Sender Sportdigital FUSSBALL. Dieser zeigt alle Spiele der K.o.-Runde kostenpflichtig im linearen Fernsehen und nach Abschluss eines Tages-, Monats- oder Jahresabos auf sportdigital.deim Livestream.

Zusätzlich sind alle Partien auf der Fußballplattform OneFootball im kostenlosen Livestream zu sehen - mit englischem Originalkommentar.

Eine weitere Kooperation zwischen Sportdigital FUSSBALL und DAZN ermöglicht es Kunden des Streamingdienstes alle Spiele des Afrika Cups live ohne weitere Zusatzzahlungen zum bereits abgeschlossenem Abo live zu verfolgen.

Afrika Cup: Die Sieger der vergangenen Jahre