Am Sonntagvormittag wird wieder debattiert: Auf Sport1 läuft der Doppelpass. Termine, Beginn, Gäste, Experten, Moderatoren - SPOX teilt alle Informationen zur Kultrunde am 6. Februar 2022 mit.

Nach der Unterbrechung des Vereinsfußballs durch die Verpflichtungen einiger Nationalmannschaften rollt der Ball in der Bundesliga dieses Wochenende wieder. Der 21. Spieltag dürfte auch im Doppelpass auf Sport1 für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

Denn: Tags zuvor treten ab 18.30 Uhr der FC Bayern München und RB Leipzig im Spitzenspiel gegeneinander an. In der Talkrunde am 6. Februar wird dieses Duell in der Nachbetrachtung eines der Top-Themen sein. Los geht es im Hotel Hilton Munich Airport wie gewohnt um 11 Uhr. Die Sendung läuft bis 13.30 Uhr.

Gesprochen wird außerdem unter anderem über den Abstiegskampf mit den Krisenklubs Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg, den Wintertransfermarkt sowie über den Weg des FC Augsburg.

Doppelpass auf Sport1: Termine, Beginn, Gäste, Experten, Moderatoren am 6. Februar - Die Gäste

Anlässlich des letzten Themas ist mit Stefan Reuther der Geschäftsführer Sport des FCA zu Gast. In der Runde vertreten sein wird mit Volker Struth zudem der Geschäftsführer der Berateragentur Sports360 GmbH. Als solcher vertritt er unter anderem die Interessen von Real Madrids Toni Kroos, Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und Niklas Süle, der München im Sommer verlassen wird.

© getty Stefan Reuter ist Geschäftsführer Sport beim FC Augsburg.

Die Moderation übernimmt Florian König, Jana Wosnitza ist Co-Moderatorin. König begrüßt als Gesprächsgäste außerdem Sport1-Experte Stefan Effenberg, Sport1-Chefreporter Kerry Hau, Sebastian Hellmann von Sky und Amazon Prime sowie der Persönlichkeitscoach und Podcaster Mounir Zitouni.

Doppelpass auf Sport1: Termine, Beginn, Gäste, Experten, Moderatoren am 6. Februar - Die Übertragung im TV und Livestream

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um den Doppelpass am Sonntag nicht zu verpassen. Sport1 überträgt den Talk in erster Linie natürlich im Free-TV, strahlt ihn parallel dann auch im Livestream aus. Abgerufen werden kann dieser via sport1.de sowie über die Kanäle von Sport1 auf YouTube und Facebook.

Nach dem Ende der Sendung kann man sich den Doppelpass in der Mediathek als Video-on-Demand und auch als Podcast anschauen und anhören.

Doppelpass auf Sport1: Termine, Beginn, Gäste, Experten, Moderatoren am 6. Februar - Die Moderatoren und Gäste im Überblick

Moderator: Florian König

Florian König Co-Moderatorin: Jana Wosnitza

Jana Wosnitza Sport1 -Experte: Stefan Effenberg

Stefan Effenberg Gäste: Stefan Reuter, Volker Struth, Sebastian Hellmann, Mounir Zitouni, Kerry Hau

Bundesliga: Der 21. Spieltag in der Übersicht