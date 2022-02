Im Viertelfinale der Copa del Rey kommt es heute zum Duell zwischen Athletic Bilbao und Real Madrid. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Copa del Rey, Athletic Bilbao vs. Real Madrid: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Im spanischen Pokal, der Copa del Rey, wird am heutigen Donnerstag, 3. Januar, das Viertelfinale mit zwei Partien abgeschlossen. Unter anderem empfängt Athletic Bilbao das Team von Real Madrid. Angepfiffen wird das Spiel um 21.30 Uhr im Estadio de San Mames in Bilbao.

Athletic Bilbao stand in den beiden vergangenen Jahren jeweils im Finale des spanischen Pokalwettbewerbs, zum Titel reichte es aber zwei Mal nicht. Jetzt unternehmen die Basken die nächsten Anlauf zum 24 Pokalerfolg in der Vereinsgeschichte. Leicht wird dies aber nicht zu realisieren sein, geht es doch heute im Viertelfinale gegen Real Madrid. Der Tabellenführer der Primera Division geht als Favorit in das Spiel beim derzeitigen Tabellen-9.

In dieser Saison trafen Athletic Bilbao und Real Madrid bereits drei Mal aufeinander. Alle Duelle - zwei in der Liga, eines im Supercup-Finale - gingen an die Königlichen.

Copa del Rey: Das Viertelfinale im Überblick

Termin Heim Auswärts Ergebnis 2. Februar, 20 Uhr Rayo Vallecano RCD Mallorca 1:0 2. Februar, 21 Uhr FC Valencia FC Cadiz 2:1 3. Februar, 20 Uhr Real Sociedad San Sebastian Real Betis Sevilla 3. Februar, 21.30 Uhr Athletic Bilbao Real Madrid

Copa del Rey, Übertragung heute live: Athletic Bilbao vs. Real Madrid im TV und Livestream

DAZN hält in Deutschland nicht nur die Übertragungsrechte an der Primera Division, sondern auch an der Copa del Rey. Der Streamingdienst zeigt das Viertelfinalduell zwischen Athletic Bilbao und Real Madrid heute exklusiv im Livestream. Diesen könnt Ihr auf dazn.com und über die DAZN-App abrufen.

Die Übertragung mit Kommentator Jan Platte und Experte Sebastian Kneißl beginnt kurz vor Anpfiff der Partie.

Copa del Rey: Die Sieger der vergangenen Jahre

Real Madrid stand letztmals im Jahr 2014 im Finale und gewann dieses gegen Barcelona. Die Königlichen triumphierten 19-mal im spanischen Pokal, Rekordsieger ist der FC Barcelona mit 31 Titeln.