Union Berlin vs. Slavia Prag, Übertragung: Conference League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Union Berlin spielt heute um den Verbleib in der Conference League. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel gegen Slavia Prag live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Conference League, Union Berlin vs. Slavia Prag: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Am letzten Spieltag der Gruppenphase empfängt Union Berlin in der Conference League am heutigen Donnerstag Slavia Prag. Das Spiel wird um 21 Uhr angepfiffen. Auf den großen Heimvorteil müssen die Unioner aber verzichten, das Spiel wird im Olympiastadion, der Heimat des Stadtrivalen Hertha BSC, ausgetragen. Außerdem sind aufgrund der neuen Corona-Verordnung in der 74.000 Zuschauer fassenden Betonschüssel nur 5000 Besucher zugelassen.

Wollen die Eisernen in der Conference League überwintern, müssen die heute unbedingt gegen Slavia Prag gewinnen. Vor dem 6. Spieltag liegt der tschechische Meister in der Tabelle der Gruppe E auf dem begehrten zweiten Platz, einen Punkt vor Union Berlin. Tabellenführer Feyenoord Rotterdam können beide nicht mehr verdrängen. Die Niederländer stehen bereits im Achtelfinale der Conference League. Dieses kann auch Union noch erreichen. Erster notwendiger Schritt dazu ist ein Erfolg gegen Slavia Prag. Dann würde der Klub aus der Hauptstadt im kommenden Jahr gegen einen Gruppendritten der Europa League um den Einzug ins Achtelfinale der Conference League spielen.

"Das Spiel wollen wir natürlich mit aller Macht gewinnen", sagte Abwehrchef Robin Knoche. Keine leichte Aufgabe, schließlich ist Slavia auch in der aktuellen Saison der Tabellenführer in Tschechien, das Hinspiel verlor Union mit 1:3. "Aber ich glaube nicht, dass wir chancenlos sind", meinte Knoche, "wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, dann sehe ich gute Chancen".

Union Berlin vs. Slavia Prag, Übertragung: Conference League heute live im TV und Livestream

Union Berlin vs. Slavia Prag wird heute live auf Nitro, einem Spartenkanal von RTL, live im Free-TV übertragen. Die Übertragung mit Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller beginnt um 20.15 Uhr. Wenige Minuten vor Spielbeginn übernimmt dann das aus Marco Hagemann und Steffen Freund bestehende Kommentatoren-Duo. Die Interviews am Spielfeldrand führt Thomas Wagner.

Die Übertragung im Livestream auf RTL+, dem offiziellen RTL-Streamingkanal, ist dagegen nur für alle kostenlos, die ein 30-tägiges Probeabo in Anspruch genommen. Ansonsten müsst Ihr das Premium-Paket von RTL+ zum monatlichen Preis von 4,99 Euro abgeschlossen haben, um Union Berlin vs. Slavia Prag live verfolgen zu können. Das Spiel ist übrigens auch Teil der auf RTL+ gezeigten Konferenz. In dieser werden neben Union vs. Prag drei Spiele der Europa League, unter anderem Ferencvaros Budapest gegen Bayer Leverkusen, gezeigt.

Union Berlin vs. Feyenoord Rotterdam, Übertragung: Conference League heute im Liveticker

Überwintert Union Berlin in der Conference League? Das erfahrt Ihr auch im ausführlichen Liveticker von SPOX!

Hier geht's zum Liveticker Union Berlin - Slavia Prag.

Union Berlin vs. Feyenoord Rotterdam, Übertragung: Conference League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos in der Übersicht

Begegnung: Union Berlin - Slavia Prag

Union Berlin - Slavia Prag Wettbewerb: UEFA Conference League

UEFA Conference League Rahmen: Gruppenphase

Gruppenphase Spieltag: 6

6 Datum: 9. Dezember 2021

9. Dezember 2021 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin TV: -

- Livestream: RTL+ (vormals TVNOW , umbenannt)

(vormals , umbenannt) Liveticker: SPOX

Union Berlin vs. Slavia Prag heute live in der Conference League: Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel, Khedira, Prömel, Gießelmann - Becker, Awoniyi, Kruse

Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel, Khedira, Prömel, Gießelmann - Becker, Awoniyi, Kruse Slavia Prag: Mandous - Plavsic, Ousou, Kacharaba, Dorley - Holés, Samek - Masopust, Stanciu, Olayinka - Schranz

Conference League: Die Tabelle der Gruppe E vor dem 3. Spieltag