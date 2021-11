Im letzten Jahr hat sie nicht stattgefunden, in diesem Jahr ist sie endlich wieder zurück: Die Verleihung des Ballon d'Or. Wer das Event heute live im TV, Livestream und Liveticker zeigt, verraten wir Euch jetzt.

Nachdem das Spektakel im letzten Jahr wegen der kritischen Corona-Situation in Frankreich abgesagt wurde, kann in diesem Jahr wieder über den besten Fußballer der Welt abgestimmt werden.

Wer zeigt / überträgt Verleihung des Ballon d'Or heute live im TV und Livestream? - Der Modus

Zum ersten Mal wurde der mittlerweile wohl prestigeträchtigste Individual-Award der Fußballwelt im Jahre 1956 vergeben. Die französische Sport-Fachzeitschrift France Football organisiert die Veranstaltung seitdem, mit kurzer Unterbrechung von 2010 bis 2015 auf eigene Faust.

Die eigentliche Wahl der Awards liegt tatsächlich bereits hinter uns: Schon am 24. Oktober, also vor mehr als einem Monat, votierte die Jury den besten der 30 zuvor nominierten Spieler (siehe unten) zum Weltfußballer. Die insgesamt 106 Wahlberechtigten setzen sich folgendermaßen zusammen:

Sowohl die 53 Mitgliedsverbände der UEFA als auch die 53 Nationalverbände der Länder, die sich mindestens einmal für eine WM-Endrunde qualifiziert hatten, durften jeweils einen Sportjournalisten bestimmen, welcher für die Punktevergabe zuständig sein sollte. Dabei sollten alle Wählenden eine Liste mit fünf Spielern anfertigen und diese in Rangfolge setzen. Platz eins würde die vollen sechs Punkte erhalten, der zweite vier, der dritte drei, der vierte zwei und der fünfte und letzte auf der Liste einen Punkt.

Wer zeigt / überträgt Verleihung des Ballon d'Or heute live im TV und Livestream?

Für die Übertragung der Zeremonie wird in diesem Jahr der Nachrichtensender des Pay-TV-Unternehmens Sky - Sky Sport News - verantwortlich sein.

© imago images / MIS Der Ballon d'Or wurde im Jahr 2020 nicht verliehen.

Wer zeigt / überträgt Verleihung des Ballon d'Or heute live im TV?

All diejenigen, die die Verleihung im linearen Fernsehen verfolgen möchten, benötigen das Sky Sport Paket. Zwar war es bis vor wenigen Monaten noch möglich, den Sky-Kanal kostenfrei zu empfangen, nun ist dem aber nicht mehr so. Seit Juli können nur noch Kunden darauf zugreifen.

Preistechnisch beläuft sich das Sky Sport Paket auf 20€ pro Monat im Jahresabo. Darin enthalten sind unter anderem alle Sessions der Formel 1 sowie alle Spiele des DFB-Pokals und der Premier League. Wer zusätzlich noch die Samstagsspiele der Bundesliga sehen will, muss monatliche Kosten von 32,50€ in Kauf nehmen. Mehr Infos erhaltet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Verleihung des Ballon d'Or heute im Livestream?

Einfacher gestaltet sich die Sache, wenn Ihr lieber über das Internet streamen möchtet. Sky bietet nämlich selbst, über die hauseigene Website, einen kostenfreien Livestream an. Noch einfacher wird es über Youtube. Dort stellt auch die französische Zeitung L'Equipe eine Übertragung zur Verfügung - ebenfalls kostenlos.

Am heutigen Vormittag verkündete auch die BILD auf dem eigenen Fernsehkanal BildTV das Event übertragen zu wollen. Ab 19.15 Uhr soll es dort losgehen.

Wer zeigt / überträgt Verleihung des Ballon d'Or heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Für alle, die keine Möglichkeit haben, das Event live zu sehen, haben wir die perfekte Alternative: den SPOX-Liveticker. Updates im Minutentakt versorgen Euch mit den wichtigsten Infos rund um die Preisverleihung. Klickt Euch rein.

Hier findet Ihr den Link zu unserem Liveticker.

Wer zeigt / überträgt Verleihung des Ballon d'Or heute live im TV und Livestream? - Alle Infos auf einen Blick

Was?: Ballon d'Or-Preisverleihung 2021

Ballon d'Or-Preisverleihung 2021 Wer?: France Football (französische Fußball-Fachzeitschrift)

France Football (französische Fußball-Fachzeitschrift) Wann?: Montag, 29. November um 20.30 Uhr

Montag, 29. November um 20.30 Uhr Wo?: Théâtre du Châtelet in Paris, Frankreich

Wer zeigt / überträgt Verleihung des Ballon d'Or heute live im TV und Livestream? - Diese Spieler wurden nominiert: Die UEFA-Shortlist

Premier League

Name Verein Christiano Ronaldo Manchester United Bruno Fernandes Manchester United Mohamed Salah FC Liverpool Kevin de Bruyne Manchester City Riyad Mahrez Manchester City Rúben Dias Manchester City Phil Foden Manchester City Raheem Sterling Manchester City N'Golo Kanté FC Chelsea Cesar Azpilicueta FC Chelsea Mason Mount FC Chelsea Jorginho FC Chelsea Romelu Lukaku FC Chelsea Harry Kane Tottenham Hotspur

Bundesliga

Name Verein Robert Lewandowski FC Bayern München Erling Braut Haaland Borussia Dortmund

Ligue 1

Name Verein Lionel Messi Paris Saint-Germain Kylian Mbappé Paris Saint-Germain Neymar Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma Paris Saint-Germain

La Liga

Name Verein Karim Benzema Real Madrid Luka Modric Real Madrid Luis Suárez Atletico Madrid Pedri FC Barcelona Gerard Moreno FC Villareal

Serie A

Name Verein Leonardo Bonucci Juventus Turin Giorgio Chiellini Juventus Turin Lautaro Martínez Inter Mailand Nicolo Barella Inter Mailand Simon Kjaer AC Mailand

Wer zeigt / überträgt Verleihung des Ballon d'Or heute live im TV und Livestream? - Diese Preise werden außerdem vergeben

Auch wenn der Ballon d'Or an diesem Abend alles Vergleichbare in den Schatten stellt, so lohnt es sich trotzdem, einen Blick auf die drei Trophäen zu werfen, die heute ebenso vergeben werden.