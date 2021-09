Ex-Bayern-Star Mario Mandzukic verkündet sein Karriereende

Stürmerlegende Mario Mandzukic (35) hat am heutigen Freitag sein Karriereende bekanntgegeben. In einem Instagram-Post "an sich selbst" schrieb er aus der Sicht des jungen Mario Mandzukic und ließ seine Karriere in Kurzform Revue passieren.

"Du wirst den richtigen Zeitpunkt finden, um aufzuhören", schrieb er, woraufhin der kroatische Fußballverband via Twitter reagierte: "Danke für alles und viel Glück in der Zukunft!"

Mandzukic wechselte 2010 aus Zagreb nach Wolfsburg (bis 2012) und machte sich in Deutschland einen Namen. Mit dem FC Bayern München (2012 bis 2014) gewann er 2013 die Champions League und machte später unter anderem bei Atletico Madrid und Juventus Turin Halt.

"Während du deine Fußballschuhe zum ersten Mal schnürst, hast du ja keine Ahnung, was der Fußball für dich an Erfahrungen bereithalten wird. Du wirst Tore auf dem höchsten Level schießen und die größten Pokale mit den größten Klubs gewinnen", heißt es weiter, für die kroatische Nationalmannschaft erzielte er in 89 Partien 33 Tore und wurde 2018 Vizeweltmeister. Zuletzt spielte Mandzukic für den AC Mailand, sein im Sommer auslaufender Vertrag wurde jedoch nicht verlängert.

Zudem setzte er ans Ende des Briefs eine kleine Botschaft an die kroatischen Fans: "P.S.: Solltest Du mal bei der Weltmeisterschaft gegen England spielen, sei bereit so um die 109. Minute. ;-)". Damit spielte er auf seinen 2:1-Siegtreffer im WM-Halbfinale gegen England 2018 an.

Mandzukics "Abschiedsbrief im Wortlaut":

"Lieber kleiner Mario,

während du deine Fußballschuhe zum ersten Mal schnürst, hast du ja keine Ahnung, was der Fußball für dich an Erfahrungen bereithalten wird. Du wirst Tore auf dem höchsten Level schießen und die größten Pokale mit den größten Klubs gewinnen. Und voller Stolz wirst du deinen Anteil leisten, die Geschichte des kroatischen Sports mitzuschreiben.

Du wirst Erfolg haben, weil gute Leute immer für dich da sein werden: Mitspieler, Trainer, Fans, deine Familie, Berater und Freunde. Ihnen allen wirst du für immer dankbar sein!

Aber vor allem wirst du erfolgreich sein, weil du immer dein Bestes geben wirst. Am Ende wird dich das am meisten mit Stolz erfüllen. Du wirst auf vieles verzichten, aber du wirst feststellen, dass all die wunderbaren Momente es wert waren.

Du wirst den richtigen Zeitpunkt finden, um aufzuhören und diese Schuhe in den Schrank zu schließen - und du wirst nichts bereuen. Fußball wird immer ein Teil deines Lebens sein, aber du wirst ein neues Kapitel beginnen.

Viel Spaß dabei,

Dein großer Mario

P.S.: Solltest Du mal bei der Weltmeisterschaft gegen England spielen, sei bereit so um die 109. Minute. ;-)"

