FC Bayern München vs. 1. FC Köln: Testspiel heute live im TV und Livestream

Der FC Bayern München trifft heute beim Trainer-Debüt von Julian Nagelsmann in einem Testspiel auf den 1. FC Köln. Wir verraten Euch, wo und wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Beim FC Bayern München hat eine neue Trainer-Ära begonnen - die von Julian Nagelsmann. Am 7. Juli startete der FC Bayern mit dem von RB Leipzig gekommenen Trainer mit der ersten Trainingseinheit in die Vorbereitung auf die Saison 2021/22.

Testspiel, FC Bayern München vs. 1. FC Köln: Datum, Ort, Zeit, Infos

Am heutigen Samstag, 17. Juli, gibt Julian Nagelsmann sein Debüt als Trainer des FC Bayern bei einem Spiel. Der Rekordmeister trifft in einem Testspiel in Villingen auf Bundesliga-Konkurrent 1. FC Köln. Das Spiel wird um 16 Uhr in der MS-Technologie Arena angepfiffen.

Das Debüt des Nachfolgers von Hansi Flick dürfen 6000 Zuschauer live im Stadion verfolgen. Die Karten für das Spiel waren in kürzester Zeit vergriffen.

Die Zuschauer werden heute allerdings zahlreiche Stars des FC Bayern nicht auf dem Platz sehen. Die 13 EM-Teilnehmer des FC Bayern (Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sane, Serge Gnabry, Jamals Musiala und Thomas Müller, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Robert Lewandowski) befinden sich noch im Urlaub. Dazu fehlt auch noch Alphonso Davies. Der 20 Jahre alte Kanadier erlitt bei der Vorbereitung auf den Gold Cup mit der Nationalmannschaft einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk.

Freuen dürfen sich die Fans dagegen auf die Neuzugänge Dayot Upamecano (RB Leipzig), Sven Ulreich (HSV), Omar Richards (FC Reading) und möglicherwiese auch auf Eric Maxim Choupo-Moting, der am vergangenen Mittwoch ins Mannschaftstraining einstieg.

Auch beim 1. FC Köln hat in dieser Saison mit Steffen Baumgart ein neuer Trainer das Sagen. Die Geißböcke, die sich gestern in Donaueschingen in einem neuntägigen Trainingslager befinden, haben bereits zwei Testspiele hinter sich. Gegen Fortuna Köln gewann der FC mit 4:0, vom MSV Duisburg trennte er sich 1:1.

FC Bayern München vs. 1. FC Köln: Testspiel heute live im TV und Livestream

Das Testspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln ist heute live im TV und im Livestream zu sehen.

Zum einen kommt das Spiel auf MagentaTV auf Kanal 319. Für das TV-Angebot der Telekom benötigt Ihr aber einen entsprechenden Zugang.

Kostenlos ist das Spiel bei MagentaSport zu sehen. Dort gibt es einen Livestream, der von allen ohne vorherige Registrierung und ohne Kosten abgerufen werden kann. Mit der kostenlosen Magenta-Sport-App (Download im Play Store, Download im App Store) ist das Spiel auch über den Smart-TV sowie verschiedene Endgeräte (Handy, Tablet) live und kostenlos zu verfolgen.

© getty Steffen Baumgart ist der neue Trainer des 1. FC Köln.

FC Bayern München: Alle Testspiele in der Übersicht

Der FC Bayern absolviert noch drei weitere Testspiele - alle in der heimischen Allianz Arena. Die Gegner sind Ajax Amsterdam (24. Juli), Borussia Mönchengladbach (28. Juli) und SSC Neapel (31. Juli). Die Spiele gegen Amsterdam und Neapel sind Teil der Audi Football Summit.

Datum Uhrzeit Gegner Samstag, 17. Juli 16 Uhr 1. FC Köln (in Villingen) Samstag, 24. Juli 16.30 Uhr Ajax Amsterdam (Allianz Arena) Mittwoch, 28. Juli 18 Uhr Borussia Mönchengladbach (Allianz Arena) Samstag, 31. Juli 16.30 Uhr SSC Neapel (Allianz Arena)

1. FC Köln: Alle Testspiele in der Übersicht

Im Rahmen des Trainingslagers in Donaueschingen bestreitet der 1. FC Köln noch zwei Testspiele gegen den FC Schaffhausen (18. Juli) und den SV Elversberg. Ein weiterer geplanter Test gegen Almery City ist noch nicht terminiert.

Datum Gegner Freitag, 9. Juli Fortuna Köln 0:4 Samstag, 10. Juli MSV Duisburg 1:1 Samstag, 17. Juli FC Bayern München (16 Uhr) Sonntag, 18. Juli FC Schaffhausen (17 Uhr) Samstag, 24. Juli SV Elversberg (17 Uhr)

Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick

Bayern München spielt am 1. Spieltag im Eröffnungsspiel der Saison 2021/22 bei Borussia Mönchengladbach. Der 1. FC Köln empfängt zwei Tage später zum Auftakt Mainz 05.