1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Hinspiel in der Relegation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute findet in der Relegation zur Bundesliga das Hinspiel zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel statt. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Es ist wieder Zeit für die Relegation! Am heutigen Mittwoch, 26. Mai, findet in der Relegation zur Bundesliga das Hinspiel zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel statt. Das Spiel wird um 18.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion angepfiffen.

Der 1. FC Köln sprang am vergangenen Samstag durch einen 1:0-Sieg gegen Absteiger Schalke 04 noch auf Relegationsplatz 16 und hat nun die Chance, in zwei zusätzlichen Spielen den Klassenerhalt perfekt zu machen. Die Kölner profitierten von der Niederlage von Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Diese schickte Bremen als zweiten Absteiger direkt in die 2. Liga.

In dieser war das Geschehen am letzten Spieltag nicht minder dramatisch. Holstein Kiel musste nach der Heim-Niederlage gegen Darmstadt 98 noch die SpVgg Greuther Fürth an sich auf Platz zwei vorbeiziehen lassen. Damit blieb "nur" Platz drei und der Gang in die Relegation.

Diese wird in einem Hin- und einem Rückspiel entschieden. heute genießt Bundesligist 1. FC Köln Heimrecht. Das Rückspiel findet am kommenden Samstag, 29. Mai, in Kiel statt.

1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Relegation zur Bundesliga - Termine im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast 26.5.2021 18.30 Uhr 1. FC Köln Holstein Kiel 29.5.2021 18.00 Uhr Holstein Kiel 1. FC Köln

1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Hinspiel in der Relegation zur Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Relegations-Hinspiel zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Die Live-Übertragungsrechte an den beiden Relegationsspielen zur Bundesliga liegen exklusiv bei DAZN. Der Streamingdienst geht heute um 18 Uhr auf Sendung. Nach der Vorberichterstattung seht Ihr das Spiel ab 18.30 Uhr live und in voller Länge. Als Moderator fungiert Daniel Herzog, Kommentator Jan Platte steht Ralph Gunesch zur Seite.

Für DAZN benötigt Ihr ein Abonnement. Neukunden können den Dienst die ersten 30 Tage lang kostenlos testen. Im Anschluss kostet ein Abo entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 jährlich. Natürlich kann das Abonnement nach dem Probemonat auch kostenfrei wieder gekündigt werden.

Sehen könnt Ihr den Livestream am heimischen PC über die gängigen Browser. Wenn Ihr das Spiel auf dem großen TV-Bildschirm sehen wollt, müsst Ihr nur Euren Laptop mit dem TV-gerät per HDMI-Kabel verbinden. Mit der kostenlosen DAZN-App könnt Ihr den Livestream zudem auf dem Endgerät Eurer Wahl oder über Konsolen (PS4, PS5, Xbox etc.) sehen.

DAZN zeigt in dieser Woche mit der Relegation zur 2. Liga sowie den Endspielen der Champions League und der Europa League noch weitere Highlights im Livestream.

Zudem habt Ihr bei den Streamingdienst die Möglichkeit, Euch 40 Minuten nach Abpfiff die Höhepunkte der Partie in Form eines Videos anzusehen.

1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Relegation zur Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Köln - Holstein Kiel

1. FC Köln - Holstein Kiel Wettbewerb: Relegation zur Bundesliga, Hinspiel

Relegation zur Bundesliga, Hinspiel Datum: 26. Mai 2021

26. Mai 2021 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Stadion: Rhein-Energie-Stadion (Köln)

Rhein-Energie-Stadion (Köln) Livestream: DAZN

1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Hinspiel der Relegation zur Bundesliga heute im Liveticker

Ihr könnt 1. FC Köln gegen Holstein Kiel heute nicht im DAZN-Livestream verfolgen? SPOX hat für Euch in diesem Fall mit einem ausführlichen Liveticker die perfekte Alternative!

Hier geht es zum Liveticker 1. FC Köln vs. Holstein Kiel.

1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Jakobs - Skhiri, Özcan - Wolf, Hector, Kainz - Duda

Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Jakobs - Skhiri, Özcan - Wolf, Hector, Kainz - Duda Holstein Kiel: Dähne - Dehm, Wahl, Lorenz, van den Bergh - Ignjovski - Porath, Lee - Bartels, Serra, Reese

