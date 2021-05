Der 1. FC Köln und Holstein Kiel treffen heute im Hinspiel der Relegation zur Bundesliga aufeinander. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Der 1. FC Köln hat den direkten Abstieg aus der Bundesliga am letzten Spieltag gerade noch verhindert, muss jetzt aber in der Relegation gegen Holstein Kiel aus der 2. Liga ran und weiter um den Klassenerhalt kämpfen. Hier könnt Ihr das Hinspiel der Relegation im Liveticker verfolgen.

Relegation 1. FC Köln vs. Holstein Kiel - Hinspiel heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: "Den positiven Trend der vergangenen Spiele wollen wir mit auf den Platz nehmen", sagte Friedhelm Funkel, Trainer des FC Köln: "Wenn das klappt, dann haben wir große Chancen, in der Bundesliga zu bleiben." Funkel übernahm das Traineramt von Markus Gisdol vor dem 30. Spieltag der jüngst abgeschlossenen Saison.

Vor Beginn: Der 1. FC Köln hat sich mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen der Bundesliga noch auf den 16. Platz in der Tabelle gerettet, die Kieler blieben - auch aufgrund des Mammutprogramms nach Corona-Quarantäne - mit zwei Niederlagen zum Abschluss hinter der SpVgg Greuter Fürth und dem VfL Bochum, die beide direkt in die Bundesliga aufgestiegen sind.

Vor Beginn: Das jüngste Duell der beiden Teams ist noch nicht lange her, die Kölner schickten Kiel am 31. März 2019 mit einem 4:0 nach Hause und stiegen wenige Monate später wieder in die Bundesliga auf. Die einzigen anderen Aufeinandertreffen zwischen Kiel und Köln kamen 1953 im Kampf um die Deutsche Meisterschaft.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker des Relegationshinspiels zur Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel! Die Partie wird um 18.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln angepfiffen. Das Rückspiel folgt am kommenden Samstag, dem 29. Mai.

Relegation 1. FC Köln vs. Holstein Kiel - Hinspiel heute im Liveticker: "Voraussichtliche Aufstellungen"

Köln: T. Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Jakobs - Skhiri, Özcan - M. Wolf, Hector, Kainz - Duda

Kiel: Dähne - Dehm, Wahl, Si. Lorenz, van den Bergh - Ignjovski - Porath, J.-S. Lee - Bartels, Serra, Reese

Relegation 1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Hinspiel heute im TV und Livestream

Das Hin- und Rückspiel der Bundesliga-Relegation läuft live und exklusiv nur auf DAZN, im Free-TV sind die Spiele nicht mehr zu sehen. Auf DAZN beginnt die Berichterstattung um 18 Uhr mit Moderator Daniel Herzog, Kommentator Jan Platte und Experte Ralph Gunesch. Falls Ihr noch keine Abonnenten seid, könnt Ihr euch hier einen kostenlosen Probemonat sichern!

Bundesliga: Die Abschlusstabelle nach 34. Spieltagen

Der 1. FC Köln hat sich seine entscheidenden Punkte 31, 32 und 33 mit einem 1:0 gegen Schalke 04 am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2020/21 geholt.