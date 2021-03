Hansa Rostock - Hallescher FC: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 29. Spieltag der 3. Liga empfängt Hansa Rostock den Halleschen FC. Ob Rostock weiter Richtung 2. Bundesliga stürmt, könnt Ihr im TV, Livestream und Liveticker verfolgen. SPOX verrät Euch wo.

Hansa Rostock - Hallescher FC : Termin, Ort, Infos

Aufstiegsaspirant gegen Mitelfeldteam! Am 29. Spieltag der 3. Liga empfängt am heutigen Samstag, 20. März, Hansa Rostock den Halleschen FC. Das Spiel wird um 14 Uhr im Ostseestadion angepfiffen.

Hansa Rostock hat in den vergangenen Spielen seine Ambitionen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga eindrucksvoll untermauert. Mit drei Siegen in Serie zog Hansa in der Tabelle am jetzt punktgleichen FC Ingolstadt vorbei auf Platz zwei. Der Vorsprung auf den Vierten, 1860 München, beträgt bereits neun Punkte.

Der Hallesche FC verspielte mit einer Negativserie alle Chancen auf einen Aufstieg. Von den vergangenen acht Partien gewann der HFC nur eine. Der Tabellenelfte wird aber auch wohl nicht mehr mit dem Abstieg zu tun haben.

Das Hinspiel im November 2020 endete 1:1.

Begegnung: Hansa Rostock - Hallescher FC

Ostseestadion, Rostock TV-Übertragung: MagentaSport, NDR, MDR

3. Liga: Der 29. Spieltag im Überblick

Datum Heim Ergebnis Gast 19.03., 19 Uhr 1. FC Saarbrücken 2:3 FC Viktoria Köln 20.03., 14 Uhr FC Ingolstadt -:- Waldhof Mannheim 20.03., 14 Uhr FC Hansa Rostock -:- Hallescher FC 20.03., 14 Uhr SpVgg Unterhaching -:- KFC Uerdingen 05 20.03., 14 Uhr MSV Duisburg -:- Türkgücü-Ataspor 20.03., 14 Uhr Magdeburg -:- 1. FC Kaiserslautern 20.03., 14 Uhr VfB Lübeck -:- SC Verl 21.03., 13 Uhr SV Meppen -:- Bayern München II 21.03., 14 Uhr FSV Zwickau -:- SV Wehen Wiesbaden

Hansa Rostock - Hallescher FC: Die 3. Liga heute live im TV und Livestream

Auch in der Saison 2020/21 werden wieder zahlreiche Spiele der 3. Liga auf den 3. Programmen der ARD live übertragen. Dazu zählt auch die heutige Partie zwischen Hansa Rostock und dem Halleschen FC, welches vom NDR und vom MDR live gezeigt wird.

Die Übertragung auf beiden Sendern beginnt jeweils um 14 Uhr mit folgendem Personal:

Moderation: Sina Braun (NDR), Tom Scheunemann (MDR)

Kommentator: Jan Neumann (NDR), Stephan Weidling (MDR)

Experte: Heiko März (NDR), Lutz Lindemann

Zu dem Spiel gibt es zudem einen kostenlosen Livestream auf der jeweiligen Homepage.

Zudem wird die Partie, sowie alle anderen Spiele der 3. Liga, bei MagentaSport gezeigt. Für Fans, die unterwegs sind, bietet der Bezahlsender der Telekom seinen Kunden zudem einen Livestream via magentasport.de an.

MagentaSport ist für EntertainTV-Kunden dauerhaft kostenlos, für Mobil- und Festnetzkunden der Telekom ist es 12 Monate kostenlos. Danach kann zwischen unterschiedlichen Paketen gewählt werden.

Vom heutigen Spiel melden sich ab 13.45 Uhr Moderator Andreas Mann und Kommentator Gauri Paubandt.

Hansa Rostock - Hallescher FC: Die 3. Liga heute im Liveticker

Wie zu allen Spielen der 3. Liga bietet SPOX auch einen Liveticker zur Partie zwischen Rostock und Halle an. Über die Tagesübersicht gelangt Ihr zu den Livetickern der anderen Drittligaspiele.

Hier geht's zum Liveticker Hansa Rostock - Hallescher FC.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 29. Spieltag