Borussia Dortmund geht mit einer guten Ausgangsposition in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Sevilla. SPOX zeigt euch, wie der BVB in das Viertelfinale einziehen kann.

BVB: So kommt der Borussia Dortmund weiter ins Viertelfinale der Champions League

Der BVB darf vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Sevilla vom Einzug in das Viertelfinale träumen. Das Hinspiel gewann Dortmund nach einem Doppelpack von Erlings Haaland und einen weiteren Tor von Mahmoud Dahoud in Sevilla mit 3:2 - und schaffte sich somit eine gute Ausgangsposition für das heutige Rückspiel im Signal Iduna Park. In den folgenden Abschnitten erklären wir Euch, bei welchen Szenarien in die Runde der letzten acht Teams einziehen wird.

Gewinnt der BVB auch das Rückspiel gegen das spanische Team ist im Viertelfinale. Die Höhe des Sieges spielt dabei keine Rolle.

Auch ein Unentschieden darf sich der BVB nach dem Erfolg im Hinspiel leisten. Egal ob 0:0 oder 4:4 - gibt es heute keinen Sieger ist der BVB weiter im Kampf um den diesjährigen Champions-League-Titel.

Der deutsche Vizemeister darf sich sogar eine Niederlage erlauben. In diesem Fall tritt die Auswärtstorregel in Kraft. Nach drei erzielten Toren im Hinspiel kann der BVB heute also mit 0:1 oder 1:2 verlieren, um dennoch in das Viertelfinale einzuziehen. Verliert Dortmund mit zwei oder mehr Toren Unterschied muss sich der BVB dagegen aus dem Wettbewerb verabschieden. Das ist auch der Fall wenn Sevilla mit 4:3 oder 5:4 gewinnen sollte, da sie dann mehr Auswärtstore als Dortmund erzielt hätten.

Steht das Spiel nach Ablauf der regulären Spielzeit 2:3 aus Dortmunder Sicht wird es in die Verlängerung gegen. Dann wird es interessant: Steht es nach Ablauf der Zusatzschicht Unentschieden oder dem BVB gelingt doch noch ein Sieg, ist er weiter. Gewinnt Sevilla nach Ablauf der Verlängerung mit 4:3 (Auswärtstorregel) oder mit zwei oder mehr Toren Abstand scheidet der BVB aus.

Steht es auch nach der Verlängerung noch 2:3, wird das Elfmeterschießen über den Einzug in das Viertelfinale entscheiden.

Vorsicht ist auf jeden Fall geboten. In der Europa-League-Saison 2013/14 drehte der FC Sevilla nach einer 0:2-Heimpleite gegen Stadtrivale Betis Sevilla im Rückspiel noch die Partie und zog damals in das Viertelfinale ein.

Champions League heute: BVB vs. FC Sevilla live im TV und Livestream

Im Free-TV wird es heute keine Livebilder von der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla geben. Dagegen ist es live und exklusiv bei Sky zu sehen.

Der Pay-TV-Sender startet um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung, das Spiel selber ist dann ab 20.50 Uhr live auf Sky Sport2 HD zu sehen. Auf Sky Sport1 HD bietet Sky zudem eine Konferenz der beiden parallel laufenden Achtelfinal-Rückspiele an.

Für den Livestream von Sky benötigt man ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Circa 40 Minuten nach Spielende sind bei SPOX und bei DAZN, das das Parallelspiel zwischen dem FC Porto und Juventus Turin überträgt, die Highlights der Partie Dortmund gegen Sevilla zu sehen.

Champions League heute: BVB vs. FC Sevilla im Liveticker

Auch im Liveticker verpasst ihr bei SPOX keine Action vom Rückspiel zwischen dem BVB und dem FC Sevilla.

