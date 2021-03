BVB auch gegen Sevilla ohne Jadon Sancho - Raphael Guerreiro fraglich

Borussia Dortmund muss auch am Dienstag gegen den FC Sevilla im Achtelfinalrückspiel der Champions League auf den englischen Nationalspieler Jadon Sancho (20) verzichten. Offenbar ist die Muskelverletzung komplexer als zunächst vermutet, möglicherweise droht eine längere Pause. Das berichtet der kicker.

"In der Verfassung, in der Jadon zuletzt war, ist das natürlich ein schwerer Verlust", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Sancho hatte auch am Samstag beim 2:4 bei Tabellenführer Bayern München gefehlt.

BVB-Torjäger Erling Haaland steht allerdings nach seiner in München erlittenen Fersenverletzung gegen Sevilla wohl wieder zur Verfügung. "Er hat signalisiert, dass das kein großes Problem ist", sagte Trainer Edin Terzic über den Norweger, den er nach einem Foul von Jerome Boateng ausgewechselt hatte (60.). Offenbar sollte der Norweger nach den starken Belastungen in den letzten Wochen geschont werden.

Fraglich ist allerdings der Einsatz von Raphael Guerreiro gegen die Andalusier. Er hatte sich wie auch Sancho im DFB-Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach in der vergangenen Woche verletzt.

Nach dem 3:2-Hinspielsieg geht der BVB allerdings voller Zuversicht ins Champions-League-Duell. "Es bietet sich eine riesige Chance für uns, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich", betonte Zorc im kicker: "Wir waren seit 2017 nicht mehr in der Runde der letzten Acht, das ist eine Riesenmotivation für jeden Einzelnen, noch mal alle Kräfte zu mobilisieren."