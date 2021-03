Champions League: Dieses Spiel zeigt DAZN heute live im TV und Livestream

Bayern München gegen Lazio Rom und FC Chelsea gegen Atletico Madrid - mit diesen beiden Partien enden heute die Champions-League-Achtelfinalrückspiele. Bei SPOX erfahrt Ihr, welches der beiden Duelle DAZN live im TV und Livestream zeigt.

Champions League: Die heutigen Begegnungen

In der Champions League finden am heutigen Mittwoch, 17. März, die beiden letzten Achtelfinal-Rückspiele statt. Um 21 Uhr beginnt die Partie zwischen Titelverteidiger FC Bayern München und Lazio Rom. Nach dem 4:1-Sieg im Hinspiel kann der FC Bayern locker in das Rückspiel in der Allianz Arena gehen. Doch zu locker sollte das Team von Trainer Hansi Flick das Spiel dennoch nicht angehen, Wunder hat es in der Champions League schon viele gegeben.

Im Parallelspiel empfängt der FC Chelsea Atletico Madrid. Dieses Spiel verspricht mehr Spannung. Der FC Chelsea geht zwar mit einem 1:0 aus dem Hinspiel in die Partie, Atletico Madrid wird aber sicher alles daran setzen, die Begegnung noch zu seinen Gunsten zu drehen.

Dieses Spiel zeigt DAZN heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Königsklasse besitzen in dieser Saison Sky und DAZN. Beide Anbieter dürfen an allen Achtelfinaltagen jeweils ein Spiel exklusiv übertragen.

Da Sky alle Rückspiele mit deutscher Beteiligung zeigt - heute also Bayern München gegen Lazio Rom -, seht Ihr die Begegnung zwischen dem von Thomas Tuchel trainierten FC Chelsea und Atletico Madrid heute live und exklusiv bei DAZN. Der Streamingdienst begleitet das Spiel ab 20.45 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Christoph Stadtler

Christoph Stadtler Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Ralph Gunesch

DAZN hat im Fußballbereich neben der Champions League auch die komplette Europa League und zudem ausgewählte Spiele der Bundesliga, Primera Division, Ligue 1 und Serie A im Live-Angebot.

Doch auch für Fans anderer Sportarten hat DAZN allerlei zu bieten: US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL), Wintersport, Radsport, Motorsport, UFC, Bellator, Tennis, Handball, Darts, Wrestling und Rugby.

Einen Monat lang könnt Ihr das DAZN-Angebot kostenlos testen. Nach Ablauf der 30 Tage fallen für das Abonnement im Monat 11,99 Euro an, das DAZN-Jahresabo kostet 119,99 Euro.

Champions League heute im Liveticker

Bei SPOX gibt es heute zu beiden Achtelfinal-Rückspielen der Champions League einen ausführlichen Liveticker. Schaut rein und Ihr werdet keine wichtige Aktion verpassen.

Hier geht's zum Liveticker Bayern München - Lazio Rom.

Hier geht's zum Liveticker FC Chelsea - Atletico Madrid.

Champions League: Das Achtelfinale heute im Überblick