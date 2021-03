Albanien - England: WM Qualifikation heute live im TV und Livestream

In der WM-Qualifikation steht der 2. Spieltag auf dem Programm. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Spiel zwischen Albanien und England heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Albanien vs. England heute live: Termin, Ort, Infos

In der Gruppe I der Qualifikation zur WM 2022 in Katar kommt es am heutigen Sonntag, 28. März, zum Duell zwischen Albanien und England. Das Spiel wird um 18 Uhr im Air Albania Stadium in der albanischen Hauptstadt Tirana angepfiffen.

Rein von den Ergebnissen des 1. Spieltages her dürfen wir uns heute auf ein Spitzenspiel freuen. Sowohl Albanien als auch England starteten nämlich mit einem Sieg in die Qualifikation. England besiegte am vergangenen Donnerstag San Marino mit 5:0, Albanien hatte beim 1:0 gegen Fußballzwerg Andorra wesentlich mehr Probleme.

Im dritten Spiel der Gruppe I trennten sich Polen und Ungarn 3:3.

Albanien gegen England: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Albanien und England wird heute nicht live im Free-TV übertragen.

Live und exklusiv könnt Ihr das Spiel bei DAZN sehen. Der Streamingdienst hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an allen WM-Qualifikationsspielen ohne deutsche Beteiligung gesichert. Die Übertragung beginnt kurt vor Spielbeginn. Kommentator ist Tobi Fischbeck.

Kurz nach Spielende hat DAZN die Höhepunkte des Spieles auf seiner Plattform für Euch parat, dort könnt Ihr das Spiel auch im Re-Live ansehen.

Neben der WM-Qualifikation hat DAZN weiteren Live-Fußball der Extraklasse im Angebot: Champions League, Europa League, ausgewählte Spiele der Bundesliga, Serie A, La Liga und noch vieles mehr.

Beim "Netflix des Sports" kommen auch die Freunde anderer Sportarten voll auf ihre Kosten. Darts, Tennis, US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Wintersport, UFC, WWE und viele andere Sportarten könnt Ihr dort ebenfalls live sehen.

Für Neukunden ist der erste Monat kostenlos. Ein Abo kostet entweder 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro mit dem Jahresabo.

Albanien gegen England: WM-Qualifikation heute im Liveticker

SPOX bietet zu allen WM-Qualifikationsspielen einen ausführlichen Liveticker an. Dazu tickern wir heute viele weitere Events. Welche, seht Ihr in der Tagesübersicht.

WM-Qualifikation heute live: Die Spiele im Überblick

Neben Albanien und England bestreitet heute unter anderem auch Deutschland sein zweites Qualifikationsspiel. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw spielt in Rumänien.