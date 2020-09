FC Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß über das Interesse an Thiago: "Die warten ab und wollen uns erpressen"

Uli Hoeneß hat im Sport1-Doppelpass über die Kaderplanung des FC Bayern München gesprochen. Der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters geht von einem Abschied von Thiago aus, einen Ersatz wolle der FC Bayern nicht verpflichten.

Uli Hoeneß über ...

... weitere Neuzugänge: "Wir sind gut aufgestellt. Selbst einen Thiago, den ich auch weiterhin sehr gern beim FC Bayern sehen würde, könnten wir ersetzen. Wir sind Champions-League-Sieger. Wenn man einen Blick aufs Mittelfeld wirft: Kimmich, Goretzka, Müller. Ein zu guter Kader ist auch nicht gut, das macht nur Probleme. Für eine Doppelbesetzung braucht man einen Geldscheißer. In der Jugend haben wir zwei, drei Talente. Wenn wir im Winter am Kader noch einmal nachlegen müssen, werden wir das tun."

... Thiago: "Thiago hängt im Moment in der Luft, das ist eine schwierige Situation. Wir haben ihm einen tollen Vierjahresvertrag vorgelegt. Ein paar Tage später hat er, was völlig okay ist, gesagt: 'Ich suche doch eine große Herausforderung.' Er hat wahrscheinlich eine Vereinbarung mit Liverpool oder Manchester United - oder mit beiden. Und beide Vereine bluffen jetzt, es ist noch keiner offiziell an Bayern München herangetreten. Das ist kein Stil aus meiner Sicht. Die warten ab und wollen uns erpressen, indem sie bis zur letzten Woche warten und dann ein billiges Angebot hinhauen."

... Jerome Boateng: "Keiner will ihn vom Verein wegekeln".

... die Vertragsverhandlungen mit David Alaba: "David hat einen geldgierigen Piranha als Berater. Sein Vater (George, Anm. d. Red.), den ich sehr mag, lässt sich von ihm auch sehr beeinflussen." Alle Aussagen zu Alaba und den stockenden Vertragsverhandlungen gibt's hier.

... eine mögliche Umverteilung der TV-Gelder: "Glauben Sie wirklich, wenn wir jedem Verein in der Bundesliga drei Millionen Euro geben würden, dass sich etwas verändert? Wenn man anfängt sozialistisch zu denken, um alles umzuverteilen, sträuben sich bei mir die Haare."

... Bayerns größten Konkurrent in der kommenden Spielzeit: "Ich sehe Dortmund in der kommenden Saison stärker als im letzten Jahr. Sie haben keine wichtigen Spieler verloren, ihre jungen und hoch talentierten gehalten, die sind jetzt auch noch ein Jahr älter."

FC Bayern München: Netzreaktionen zur Attacke von Uli Hoeneß auf Alaba-Berater Pini Zahavi © Twitter 1/17 Der frühere Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat im Sport1-Doppelpass David Alabas Berater Pini Zahavi als "geldgierigen Piranha" bezeichnet und auch sonst mit seinen Aussagen für Kontroversen gesorgt. Die Netzreaktionen... © Twitter 2/17 © Twitter 3/17 © Twitter 4/17 © Twitter 5/17 © Twitter 6/17 © Twitter 7/17 Nach den Attacken auf Alabas Berater wurde über die immer weiter auseinandergehende Schere zwischen kleinen Klubs und Vereinen wie Bayern diskutiert. Max-Jacob Ost vom Podcast Rasenfunk, bei Twitter der GNetzer, bot Hoeneß bei diesem Thema Paroli. © Twitter 8/17 © Twitter 9/17 © Twitter 10/17 © Twitter 11/17 © Twitter 12/17 © Twitter 13/17 © Twitter 14/17 © Twitter 15/17 © Twitter 16/17 © Twitter 17/17

... die Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga im internationalen Vergleich: "International würde ich mir keine Sorgen machen. Die so hochgelobte englische Liga dominiert in Europa die Champions League nicht. Das Halbfinale in der Champions League fand ohne englische Beteiligung statt. Es standen aber zwei deutsche Teams im Halbfinale, eines davon hat die Champions League gewonnen. International mache ich mir keine Sorgen. In der Spitze ist die Bundesliga gut aufgestellt. Ab Platz fünf oder sechs gibt es ein Loch."

... eine mögliche Zuschauer-Rückkehr in die Allianz Arena: "Die größte Sorge, die ich im Moment habe, ist, ob die Leute wieder ins Stadion kommen, wenn es wieder möglich ist. Viele haben panische Angst vor dem Herbst und dem Winter. Wenn in ein Stadion 60.000 oder 70.000 Leute kommen, wenn sie einen oder anderthalb Meter auseinander sitzen."

... das Zuschauer-Verbot in Bayerns Stadien: "Man muss Ministerpräsident Markus Söder verstehen. In Sachsen gibt es weniger Infektionen als in Bayern. Aber ich denke, das wird sich in Zukunft wieder ausgleichen. Wir sollten weiterhin diszipliniert sein, damit in Deutschland die Zahlen wieder zurückgehen. Wir hatten in den vergangenen Monaten so viel Geduld, wir müssen jetzt Geduld haben. Wir müssen lernen, an das Ganze zu denken. Man muss vorausschauen und nicht kurzfristig nur ans Ego denken. Für die ewige Kritik, die jeden Montag bis Freitag in der Zeitung steht, habe ich überhaupt kein Verständnis. Wir leben im besten Land der Welt, deshalb kann ich viele Kritiker nicht verstehen."