Serie A: Sassuolo Calcio - Juventus Turin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 33. Spieltag der Serie A empfängt Sassuolo Calcio den italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Die Alte Dame könnte mit einem Auswärtssieg den nächsten großen Schritt zur Scudetto-Verteidigung machen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt.

Sassuolo - Juventus Turin: Datum, Anpfiff, Austragungsort

Die Partie zwischen dem Spitzenreiter und dem Tabellenachten der Serie A steigt am heutigen Mittwoch (15. Juli) um 21.45 Uhr.

Austragungsort ist das Mapei Stadium - Città del Tricolore, das normalerweise Platz für bis zu 20.000 Zuschauer bietet.

Die weiteren Partien heute:

Uhrzeit Heim Auswärts 19.30 Uhr AC Mailand Parma Calcio 19.30 Uhr FC Bologna SSC Neapel 19.30 Uhr Sampdoria Genua Cagliari Calcio 21.45 Uhr AS Rom Hellas Verona 21.45 Uhr Sassuolo Calcio Juventus Turin 21.45 Uhr Udinese Calcio Lazio Rom 21.45 Uhr US Lecce AC Florenz

Sassuolo - Juventus heute live im TV und Livestream

Sassuolo gegen Juventus Turn wird heute live von DAZN übertragen. Die Kollegen melden sich wenige Minuten vor Anpfiff an den Mikrofonen.

Sassuolo - Juventus heute im Liveticker verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, die Partie im TV oder Livestream zu verfolgen, kann auf den SPOX-Liveticker zurückgreifen. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Juventus Turin kurz vor dem nächsten Titelgewinn

Mit einem Auswärtssieg in Sassuolo könnte Juventus den Champagner schon langsam aber sicher kaltstellen. Am vergangenen Spieltag reichte ein Unentschieden gegen Atalanta Bergamo mit zwei Ronaldo-Elfmetertoren dazu aus, den Vorsprung auf das zweiplatzierte Lazio Rom auf acht Punkte auszubauen.

Serie A: Die Partien des 33. Spieltags in der Übersicht

Die Juve-Verfolger Inter und Lazio stehen vor Pflichtaufgaben: Die Nerazzurri sind beim Tabellenletzten SPAL im Einsatz, Lazio reist zu Udine.

Datum / Uhrzeit Heim Auswärts 14.07 / 21.45 Uhr Atalanta Bergamo Brescia Calcio 15.07 / 19.30 Uhr AC Mailand Parma Calcio 15.07 / 19.30 Uhr FC Bologna SSC Neapel 15.07 / 19.30 Uhr Sampdoria Genua Cagliari Calcio 15.07 / 21.45 Uhr AS Rom Hellas Verona 15.07 / 21.45 Uhr Sassuolo Calcio Juventus Turin 15.07 / 21.45 Uhr Udinese Calcio Lazio Rom 15.07 / 21.45 Uhr US Lecce AC Florenz 16.07 / 19.30 Uhr FC Turin CFC Genua 16.07 / 21.45 Uhr SPAL Inter Mailand

Serie A: Die Tabelle vor dem 33. Spieltag

Sechs Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung der Alten Dame auf Verfolger Inter ganze acht Punkte. Somit ist klar: Will Juve sich die neunte Meisterschaft in Folge sichern, sind in den verbleibenden Partien noch elf Punkte notwendig.