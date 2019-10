Transfer-News und -Gerüchte: Inter Mailand denkt wohl an Rückholaktion von Zlatan Ibrahimovic

Kehrt Zlatan Ibrahimovic nach Europa zurück? Noch spielt der Schwede in den USA mit L.A. Galaxy um den Titel, doch am Ende des Jahres läuft der Vertrag des Routiniers aus. Inter Mailand soll sich mit dem verlorenen Sohn beschäftigen.

Transfer-Gerücht: Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic zu Inter?

Inter Mailand musste zuletzt den Ausfall von Alexis Sanchez beklagen, der mit einer Sprunggelenksverletzung drei Monate ausfallen wird. Darum suchen die Nerazzurri laut Gazzetta dello Sport nun Ersatz und haben dabei wohl eine äußerst prominente Lösung im Visier.

Laut des Berichts beschäftigt sich der derzeitige Zweite der Serie A mit Zlatan Ibrahimovic, der bereits zwischen 2006 und 2009 in der Lombardei für Inter auf Torejagd ging und in 117 Partien 66 Treffer erzielte.

Noch steht der Schwede aber bei L.A. Galaxy in den USA unter Vertrag, wo der 38-Jährige in 29 Spielen satte 30 Tore erzielte. So half Ibrahimovic, dass Galaxy im Moment in den MLS Cup Playoffs steht. In der Nacht von Sonntag auf Montag (ab 2.30 Uhr live auf DAZN) trifft Ibras Team in der ersten Playoff-Runde auf Minnesota United.

Nach der Saison läuft der Vertrag des Schwedens aber aus, was ihn für Inter interessant machen könnte. Neben Ibra wurden von der Gazzetta aber auch noch Mario Mandzukic und Keita Balde als mögliche Neuzugänge für den Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund genannt.

Özil, Eriksen, Sane: Diese Transfers könnten im Winter vollzogen werden © getty 1/20 In zweieinhalb Monaten öffnet das Winter-Transferfenster - Gerüchte über mögliche Wechsel gibt es schon jetzt reichlich. Welche Top-Spieler könnten eine neue Herausforderung suchen? © getty 2/20 CHRISTIAN ERIKSEN: Vor der sommerlichen Transferperiode kündigte Eriksen an, eine neue Herausforderung suchen zu wollen. Sein anvisierter Wechsel zu Real Madrid scheiterte aber. © getty 3/20 Im Winter wäre Eriksen wohl für eine verhältnismäßig niedrige Summe zu haben, läuft doch sein Vertrag im kommenden Sommer aus. Neben Real soll sich laut Sport1 auch der FC Bayern mit dem 31-jährigen Mittelfeldspieler beschäftigen. © getty 4/20 LEROY SANE: Die Königspersonalie des FC Bayern ist aber weiterhin Sane. Laut der Bild werden demnächst Verhandlungen über einen Winterwechsel aufgenommen, über einen Mittelsmann soll der FCB bereits mit Sanes Berater in Kontakt getreten sein. © getty 5/20 Sane weigerte sich bislang, seinen bis 2021 laufenden Vertrag bei Manchester City vorzeitig zu verlängern. Aktuell erholt er sich von seinem im Sommer erlittenen Kreuzbandriss. © getty 6/20 MARIO MANDZUKIC: In dieser Saison kam Mandzukic für Juventus noch gar nicht zum Einsatz - er wurde nicht einmal in den Champions-League-Kader berufen. Trotz Vertrages bis 2021 deutet alles darauf hin, dass der 33-Jährige den Klub im Winter verlassen wird. © getty 7/20 Im Sommer wurde er mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Zuletzt soll es auch Interesse vom MLS-Klub FC Los Angeles und Vereinen aus Katar gegeben haben. © getty 8/20 Nun berichtet die in Mailand ansässige Zeitung Il Giornale von einer Einigung mit der AC Milan. Weiterhin stand zuletzt auch ein Wechsel zu Manchester United im Raum. Die Red Devils wären nach SPOX- und Goal-Informatioen bereit, 10 Millionen zu zahlen. © getty 9/20 EMRE CAN: Genau wie sein Kollege Mandzukic hat es auch Can nicht in den CL-Kader von Juve geschafft. Mit Trainer Maurizio Sarri habe er seitdem "kein Gespräch" geführt, sagte Can zuletzt gegenüber SPOX und Goal. © getty 10/20 Ende September berichtete Tuttosport, dass PSG an einer Verpflichtung interessiert sein soll. Auch Cans Ex-Klub FC Bayern wird als möglicher Abnehmer gehandelt. © getty 11/20 Wie bei seinem Sturmkollegen führt auch bei Can eine Spur zu United: Dieser könnte laut Tuttosport seinem Ex-Coach Allegri nach England folgen, der als Nachfolger des angezählten Solskjaer im Gespäch ist. Allegri gilt als großer Fan des Deutsch-Türken. © getty 12/20 THOMAS MÜLLER: Dort ist die Zukunft von zwei Ex-Nationalspielern unklar. Müller will den Klub laut der SportBild im Winter verlassen - der FC Bayern verwehrt ihm diesen Wunsch aber offenbar. Interesse von einem anderen Klub ist noch keines bekannt. © getty 13/20 JEROME BOATENG: Schon seit Sommer 2018 wird auch über einen Abschied des 31-jährigen Innenverteidigers spekuliert. Damals scheiterte ein Wechsel zu PSG, diesen Sommer zu Juve. Gut möglich, dass einer der Klubs einen neuerlichen Anlauf wagt. © getty 14/20 JACOB BRUUN LARSEN: Beim BVB stand Bruun Larsen in dieser Saison noch kein einziges Mal in der Startelf. Schon im Sommer erschien ein Leihwechsel als mögliche Option - womöglich wird es im Winter konkret. © getty 15/20 MARO GÖTZE: Auch Götze hätte sich beim BVB mehr Spielpraxis erhofft, auch er wird mit einem Abschied im Winter in Verbindung gebracht. Als Interessenten gelten der AC und Inter Mailand. © getty 16/20 OLIVIER GIROUD: Er ist das Opfer der Jugend-Revolution bei Chelsea. Während Mount, Abraham und Co. auftrumpfen, sitzt der 33-jährige Giroud auf der Bank oder Tribüne. "Das akzeptiere ich nicht", sagte er neulich gegenüber Le Pelerin. © getty 17/20 MESUT ÖZIL: Bei Chelseas Stadtrivalen Arsenal kommt Özil nur sehr sporadisch zum Einsatz, bisher lediglich bei zwei Pflichtspielen. © getty 18/20 Denkbar ist ein Abschied in die Türkei, wo Fenerbahce bereits im Sommer Interesse nachgesagt wurde - damals zog der Klub aus finanziellen Gründen ab. Allerdings: Özil sagte nun dem Athletic, dass er seinen bis 2021 gültigen Vertrag erfüllen will. © getty 19/20 IVAN RAKITIC: Der langjährige Stammspieler hat seinen Platz in der Startelf des FC Barcelona verloren. In der laufenden Ligasaison machte er erst 156 Minuten. © getty 20/20 Sein Vertrag läuft noch bis 2021, ein Abschied ist aber denkbar. Bereits im Sommer wurde Rakitic mit verschiedenen Klubs in Verbindung gebracht: AC und Inter Mailand, Manchester United und Paris Saint-Germain.

Transfer-Gerücht: Auch Manchester City an Salzburg-Bomber Haaland dran

18 Tore in elf Spielen, Erling Braut Haaland von Red Bull Salzburg mischt die europäische Fußball-Szene auf und das weckt natürlich das Interesse der großen Klubs. Nach Manchester United soll laut Informationen der Sun auch Stadtrivale City in den Poker um den 19-jährigen Norweger eingestiegen sein.

Demnach sollen bei der 3:4-Niederlage der Mozartstädter beim FC Liverpool Scouts der Citizens an der Anfield Road gewesen sein, um sich den Norweger genauer anzuschauen. Ein Bonus für City könnte sein, dass bereits Haalands Vater, Alf-Inge, für die Skyblues aktiv war und dort in seinem drei Jahren zwischen 2000 und 2003 ein absoluter Publikumsliebling war.

Haaland wechselte erst im Januar 2019 von Molde FK nach Salzburg und schlug vor allem seit Saisonbeginn ein. In nun 16 Pflichtspielen für die Bullen kommt der Teenager auf 19 Treffer.

Erling Braut Haaland: Leistungsdaten bei Red Bull Salzburg