Formel 1: Max Verstappen nur Fünfter - Bestzeit für Lewis Hamilton in Barcelona

Der Niederländer Verstappen war im ersten Training des Tages Zweiter geworden und musste dort Norris den Vortritt lassen. Sainz war in beiden Sessions schneller als sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco). Am Samstag (12.30 Uhr) folgt das dritte Training, ehe es beim Qualifying (16.00 Uhr/beide Sky) ernst wird.

Nico Hülkenberg, dessen Haas-Bolide im ersten Training vom britischen Nachwuchsfahrer Oliver Bearman gesteuert worden war, wurde in der zweiten Session Zwölfter. Sein dänischer Teamkollege Kevin Magnussen war als Elfer minimal schneller.

Das Wochenende hatte höchst turbulent begonnen. Am Freitagmorgen verkündete Alpine die Verpflichtung von Flavio Briatore, der das Team ab sofort als Berater unterstützen soll. Der Italiener, früherer Teamchef und Förderer von Michael Schumacher, ist eine der schillerndsten Figuren in der Geschichte der Formel 1.

Der Große Preis von Spanien bildet den Auftakt eines "Triple-Headers" mit drei Rennen an aufeinanderfolgenden Wochenenden. Nach Barcelona folgen die Rennen auf dem Red Bull Ring in Österreich und in Silverstone.