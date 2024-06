"Fühle mich geehrt": Schumacher-Förderer Flavio Briatore nach 15 Jahren zurück in der Formel 1

© getty

Mick Schumacher: Wird Briatore zur Trumpfkarte?

Eine zentrale Frage ist die Fahrerpaarung ab 2025, weil Esteban Ocon keinen Vertrag für die kommende Saison erhält. Hier hält sich der Name Mick Schumacher hartnäckig - und die Karte Briatore könnte zum Trumpf für den 25-Jährigen im Vertragspoker werden. Denn mit Micks Vater Michael hatte Briatore in den 90er-Jahren großen Erfolg. Schumacher wurde im Benetton zweimal Weltmeister, ehe er zu Ferrari weiterzog. Und Mick Schumacher fährt ohnehin für Alpine, allerdings derzeit in der Langstreckenweltmeisterschaft WEC.

Für Jean Todt, früherer Teamchef von Ferrari und einstiger Präsident des Automobil-Weltverbandes FIA, hat Schumacher eine zweite Chance in der Königsklasse verdient.

"Er ist ein sehr talentierter Pilot, der ohne Frage das Zeug für die Rennserie hat", sagte Todt der Sport Bild: "Ich will ihn am Ziel seiner Träume sehen." Dabei könnte Briatore maßgeblich helfen.