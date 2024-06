Formel 1, Übertragung heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Freie Trainings beim GP von Spanien in Barcelona im TV und Livestream?

Der GP von Spanien beginnt am diesem Wochenende mit den Freien Trainings. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya findet vom 21. bis zum 22. Juni das 10. Rennwochenende der Saison statt.

Das Rennwochenende in Barcelona beginnt am Freitag, den 21. Juni, mit dem 1 Freien Training um 13.30 Uhr. Später am Tag steht für die Formel-1-Fahrer beim GP von Spanien das 2. Freie Training an, das um 17.00 Uhr gestartet wird.

Am Samstag, den 22. Juni, steht auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya das 3. Freie Training auf dem Programm. Bei der Testsession schalten sich die Ampeln um 12.30 Uhr auf Grün.