"Fühle mich ein bisschen müde": Adrian Newey verrät Zukunftspläne

"Jeder in der Formel 1 wäre dumm, wenn ..."

Der Niederländer Max Verstappen gewann mit Red Bull 2021, 2022 und 2023 die Fahrer-WM, auch in diesem Jahr liegt er nach fünf Rennen schon wieder deutlich in Führung. Newey heuerte 2006 beim Rennstall an, aus seiner Feder stammten neben Verstappens Weltmeisterautos auch die von Sebastian Vettel aus den Jahren 2010 bis 2013.

Red Bull hatte am Mittwoch bestätigt, dass Newey gehen wird. Neben Ferrari soll das ambitionierte Aston-Martin-Team von Milliardär Lawrence Stroll heftig um dessen Dienste buhlen. Und bei Williams, deren Weltmeister-Autos Newey in den 90er-Jahren designte, äußerte Teamchef James Vowles ganz offen: "Jeder in der Formel 1 wäre dumm, wenn er nicht zumindest das Gespräch zu ihm sucht."