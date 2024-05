Mastermind Adrian Newey verlässt Red Bull: Gibt es wieder Spannung in der Formel 1?

Mastermind Adrian Newey entwirft womöglich bald den Weltmeister-Ferrari für Rekordchampion Lewis Hamilton, Red Bull muss sich angesichts des feststehenden Abgangs seines Chefdesigners wohl nicht nur Sorgen um seinen Status als Branchenprimus machen - sondern vielleicht auch wieder um die Treue von Weltmeister Max Verstappen.

Der Abschied des Chefdesigners Newey im ersten Quartal 2025 versetzte die Formel-1-Welt am Mittwoch in Aufregung. Schließlich hat der 65-Jährige federführend jene Autos entwickelt, in denen Verstappen zu mittlerweile drei Formel-1-Weltmeistertiteln geflogen ist - und nun soll es Newey ausgerechnet zu Ferrari ziehen. Dort würde er dann auf Hamilton treffen, der ab kommendem Jahr für die Scuderia fährt.

Verschieben sich damit also die Kräfteverhältnisse in der Königsklasse? Ist es das Ende der Ära von Red Bull und der Beginn der Ferrari-Zeit? Und was macht Verstappen ohne das Mastermind, das so eng mit seinen eigenen Erfolgen verknüpft ist?