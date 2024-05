"Destabilisierend": Adrian Neweys Abschied von Red Bull für McLaren-Boss der erste "fallende Dominostein"

Brown wiederum denkt, dass nach Newey noch zahlreiche weitere Spitzenkräfte gehen und Red Bull damit schwächen könnten. Sein Team habe jüngerer Vergangenheit "viel mehr Bewerbungen und Lebensläufe" erhalten, sagte er: "Die Leute möchten für jemanden wie Adrian Newey arbeiten. Ich denke, ihnen wird das fehlen, was er aus rein technischer Sicht mitbringt, und dann werden ihnen auch die Führung und die Begeisterung fehlen, die man durch die Zusammenarbeit mit ihm bekommt."

Rein sportlich hinterließ Red Bull beim Auftakt des Wochenendes in Miami einen gewohnt guten Eindruck. Weltmeister Verstappen holte sich die Pole Position für den Sprint am Samstag (18.00 Uhr MESZ). Das Qualifying (22.00) für den Grand Prix am Sonntag (22.00) findet anschließend statt.