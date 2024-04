Formel-1: Experte Ralf Schumacher prognostiziert Red Bull "Mittelmäßigkeit" mit Boss Christian Horner

Die Dominanz des Top-Teams Red Bull ist dem ehemaligen Piloten zufolge in Gefahr. "Zwei Jahre" gebe Schumacher dem Rennstall noch. "Wenn sie weiter an Horner festhalten, dann wird das Team in der Mittelmäßigkeit versinken. Da bin ich mir ziemlich sicher."

Newey bald mit Lewis Hamilton bei Ferrari?

Die große Frage um die Zukunft von Newey bei Red Bull bleibt offen. "Es ist davon auszugehen", dass Newey gehe, erklärte Schumacher. Doch entscheidend sei auch, ob der Ingenieur des Top-Rennstalls überhaupt wieder verfügbar wird. "Er hat noch Vertrag bis Ende nächsten Jahres. Wenn er weitermachen will, muss er auch frei sein. Sonst wird er auch blockiert und kann nicht für ein neues Team arbeiten."

Das Gerücht aus der Vergangenheit, dass Newey gerne mit Ferrari zusammenarbeiten würde, wo unter anderem Lewis Hamilton angeheuert hat, der wiederum ebenfalls auf Neweys Wunschliste stehen soll, bestätigte Schumacher. "Es gibt Gerüchte, dass er in Bologna gesichtet wurde", erklärte der Experte. Ferrari stelle sich gerade neu auf, dort würde der Top-Ingenieur gut reinpassen. "Das Team nochmal an die WM-Spitze zu führen, das würde ihn herausfordern. Er will einfach ein schnelles Auto bauen. Er hat Freude am Motorsport und an der Herausforderung, der Beste zu sein.