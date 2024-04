Perfekt: Audi verpflichtet Nico Hülkenberg als ersten Stammpiloten

Hülkenberg, mit 208 Grand-Prix-Teilnahmen einer der erfahrensten Piloten in der Formel 1, sagte: "Die Perspektive, für Audi an den Start zu gehen, ist etwas ganz Besonderes. Wenn ein deutscher Hersteller mit einer solchen Entschlossenheit in die Formel 1 einsteigt, dann ist das eine einmalige Chance. Das Werksteam einer solchen Automobilmarke mit einer Power Unit made in Germany zu repräsentieren, ist für mich eine große Ehre."

Auch den zweiten Fahrer soll Audi bereits im Blick haben: Dem Spanier Carlos Sainz (29), bis Jahresende bei Ferrari, liegt offenbar ein lukratives Angebot aus Ingolstadt vor, wie Helmut Marko vom Konkurrenten Red Bull zuletzt erklärte.

In der laufenden Saison fahren der Finne Valtteri Bottas, einst Vize-Weltmeister, und der Chinese Zhou Guanyu für Sauber. Das Team ist noch ohne Punkt und Letzter der Konstrukteurs-WM.