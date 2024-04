Formel 1 - Nico Hülkenberg wechselt zu Audi: Lieber Konstanz und deutsche Sachlichkeit statt Mick Schumacher

© getty

Nico Hülkenberg hat bei Audi keine schlechten Chancen

Für die Saison 2026 werden die Karten jedoch neu gemischt. Die Formel 1 geht dann mit einem neuen Motorenreglement an den Start. Auch in anderen Bereichen, etwa am Chassis oder der Aerodynamik wird es größere Änderungen geben, was das Feld ordentlich durcheinanderwirbeln könnte. Niemand kann zum heutigen Zeitpunkt einschätzen, welche Auswirkungen das genau haben wird. Welches Auto stark sein wird. Welcher Antrieb am leistungsfähigsten sein wird. Eine Prognose gleicht einem Blick in die Kristallkugel.

Auf der anderen Seite bietet es eben aber auch Chancen. Sicherlich werden etablierte und eingespieltere Teams gegenüber einem frisch umgestalteten Rennstall wie Audi zunächst einen Vorteil haben, mit einem siegfähigen Auto im ersten Jahr nach der Übernahme ist also nicht unbedingt zu rechnen. Doch daraus machte der deutsche Hersteller auch gar keinen Hehl. Der tatsächliche Gradmesser wird erst 2027 ein, heißt es. Dann will man bei den Großen mitmischen.

Gegenüber diversen Privatteams wie Aston Martin, McLaren, Haas oder Williams ist man aufgrund der Tatsache, ein Werksteam zu sein, auf jeden Fall im Vorteil. Alleine schon, weil man einen eigenen Antrieb baut und diesen entsprechend der Stärken des eigenen Boliden entwickeln und anpassen kann. Der Anspruch der Ingolstädter wird es ganz klar sein, mittelfristig zu den Top-Teams zu gehören. Unabhängig davon wie schnell das klappt, wird Hülkenberg zumindest ein wichtiger Wegbereiter sein.

Darüber hinaus steht mit Andreas Seidl ein Mann an der Spitze des Rennstalls, der schon bei McLaren bewiesen hat, dass er fähig ist, ein Team kontinuierlich weiterzuentwickeln und an die Spitze zu führen. Die guten Ergebnisse, die die Briten heute einfahren sind zu großen Teilen auf seine Arbeit in den Jahren zuvor zurückzuführen.