Offiziell! Der Name Sauber kehrt in die Formel 1 zurück

Der Name Sauber kehrt in die Formel 1 zurück: In den nächsten beiden Jahren fährt das Traditionsteam aus der Schweiz unter dem Namen "Stake F1 Team Kick Sauber" in der Königsklasse.

Ab der Saison 2026 wird der Rennstall dann vom deutschen Hersteller Audi übernommen. Zuletzt ging das Team aus Hinwil als Alfa Romeo an den Start, diese Kooperation ist nun aber ausgelaufen. Die Fahrer bleiben Valtteri Bottas (Finnland) und der Chinese Zhou Guanyu. Das Sauber-Team fährt seit 1993 in der Formel 1. Stake war bereits zuletzt Co-Sponsor des Teams, das Logo wird aber nicht bei jedem Rennen auf dem Auto zu sehen sein. Die Firma ist ein Anbieter von Krypto-Glücksspielen - diese Werbung ist nicht in jedem Land erlaubt. Kick ist ein Streamingdienst aus Australien.

