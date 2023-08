Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Zandvoort im TV, Livestream und Liveticker

Beim GP von Zandvoort steht heute das Qualifying an. Wo Ihr die Formel 1 heute im TV und Livestream sehen könnt? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Endlich ist die Formel 1 aus der Sommerpause zurück, am heutigen Samstag, den 26. August, wird beim GP von Zandvoort die Startreihenfolge gesucht. Dafür werden die Fahrer auf dem 4.259 Meter langen Circuit Park Zandvoort um die Bestzeiten kämpfen.

Wie es üblich ist, haben die Boliden bereits gestern die ersten Runden gedreht, das Qualifying ist das Highlight am heutigen Samstag. Los geht es damit um 15 Uhr. Das Rennen findet schließlich morgen zur gleichen Zeit statt.

Formel 1: GP von Zandvoort - Das Rennwochenende

Datum Uhrzeit Session 25.08.2023 12.30 Uhr 1. Freies Training 25.08.2023 16 Uhr 2. Freies Training 26.08.2023 11.30 Uhr 3. Freies Training 26.08.2023 15 Uhr Qualifying 27.08.2023 15 Uhr Rennen

Mit allen wichtigen Infos zum Qualifying beim GP von Zandvoort und seiner Übertragung im TV und Livestream versorgt Euch SPOX.

© getty Max Verstappen hat auch den GP von Belgien gewonnen.

Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Zandvoort im TV und Livestream

Egal, welche Session des Grand Prix von Zandvoort Ihr live sehen möchtet, Sky ist die richtige Anlaufstelle. Auch das Qualifying findet Ihr also bei Sky Sport Top Event und Sky Sport F1, das gewohnte Kommentatoren-Duo aus Sascha Roos und Ralf Schumacher wird das Geschehen dort für Euch einordnen.

Neben der Option, die Formel 1 im Pay-TV zu verfolgen, bieten sich natürlich auch Livestreams an. Auch SkyGo und WOW sind aber nur mit Abo empfangbar.

Die Ausnahme: Ihr lebt in Österreich oder habt Zugriff auf die Übertragung von ServusTV (ServusTV On im Livestream). Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Programm auch in Deutschland empfangen könnt.

Auch F1TV, der Streamingdienst der Formel 1, ist noch mit von der Partie, allerdings können hier keine neuen Abos abgeschlossen werden.

© getty Max Verstappoen und Sergio Pérez führen die Fahrerwertung in diesem Jahr an.

Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Zandvoort im Liveticker

Ihr könnt oder möchtet den Großen Preis von Zandvoort nicht live und in Farbe anschauen? Dann greift einfach zu unserem Liveticker. Wir liefern zu allen Sessions an diesem Rennwochenende regelmäßige Updates:

Formel 1 heute live: Der WM-Stand in der Fahrerwertung

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen 314 2. Sergio Perez 189 3. Fernando Alonso 149 4. Lewis Hamilton 148 5. Charles Leclerc 99 6. George Russell 99 7. Carlos Sainz 92 8. Lando Norris 69 9. Lance Stroll 47 10. Esteban Ocon 35

Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Zandvoort - Wichtigste Infos

Event: GP von Zandvoort

GP von Zandvoort Rennen: 13. Saisonrennen

13. Saisonrennen Datum: 25. bis 27. August

25. bis 27. August Strecke: Circuit Zandvoort

Circuit Zandvoort Übertragung im TV: Sky, ServusTV

Übertragung im Livestream: Sky, ServusTV, F1TV

Liveticker: SPOX

Formel 1 - Der Rennkalender 2023