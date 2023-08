Formel 1: "Keine Verhandlungen!" Williams-Teamchef zerstört Hoffnungen von Mick Schumacher auf Comeback als Stammpilot

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über ein Comeback von Mick Schumacher als Stammpilot beim Rennstall Williams. Teamchef James Vowles zerstörte derartige Gedankenspiele nun deutlich.

Vowles sagte gegenüber der Daily Mail, er könne "mit Fug und Recht behaupten, mit fast allen Fahrern in der Startaufstellung in Kontakt zu stehen. Aber das bedeutet nicht, dass es irgendwelche aktiven Gespräche gibt. Es gibt keine Verhandlungen über das Williams-Cockpit [neben Alexander Albon, Anm. d.Red.] - so kann ich es am besten zusammenfassen."

Schumacher hatte nach seinem Aus bei Haas keinen Platz in einem Cockpit der weiteren neun Teams ergattern können und ist in dieser Saison als Ersatz- und Testfahrer für Mercedes im Einsatz. Sein grundsätzliches Ziel, wieder in der Formel 1 als Stammpilot zu fahren, verheimlichte Schumacher nie.

Williams-Rookie Logan Sargeant verzeichnete zuletzt gleich zwei Crashs beim Rennwochenende in Zandvoort, weshalb es Gerüchte um einen möglichen Wechsel zwischen Schumacher und Sargeant gab.

Diese verwies Williams-Boss Vowles ins Reich der Fabeln: "Mein Plan A ist es, weiter in Logan zu investieren und und sicherzustellen, dass wir das Beste aus ihm herausholen", sagte Vowles über den 22-Jährigen US-Amerikaner, der bisher noch keinen Punkt in der Fahrerwertung holte.